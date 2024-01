Blitz dei Carabinieri Forestali: Sette Cani Maltrattati e Denutriti, 62enne Denunciato

Nel corso di un'operazione congiunta condotta dai Carabinieri Forestali e dagli operatori sanitari dell'ASL Lanciano Vasto Chieti, sette cani sono stati sequestrati a Ortona, in un'azione mirata contro il maltrattamento animale. Il proprietario, un uomo di 62 anni, è stato denunciato alla procura della Repubblica teatina per i reati di "maltrattamento di animali" e "detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze".

Le accuse portano a conseguenze serie, con il primo reato punibile con la reclusione da tre a diciotto mesi o una multa che varia da 5.000 a 30.000 euro. Il secondo reato può portare all'arresto fino a un anno o a un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. I cani, trovati in condizioni deplorevoli, erano confinati in un box angusto e anche all'interno di un'automobile, in contrada Colombo. La situazione igienica era inadeguata, e gli animali vivevano tra i propri escrementi, mostrando evidenti segni di denutrizione.

Il sequestro è stato necessario per porre fine alle gravi sofferenze degli animali, che sono stati trasferiti in un canile. Qui, saranno sottoposti a cure e terapie riabilitative per garantire il loro benessere futuro. L'intervento è stato scatenato da una segnalazione della Lega Italiana dei Diritti degli Animali (Lida), un'organizzazione che si è già costituita parte civile in passato davanti al tribunale di Chieti. Il 62enne coinvolto in questa vicenda ha già affrontato problemi legali in passato per reati simili, trovandosi attualmente sotto processo a Chieti per aver allestito un allevamento di cani abusivo. Quest'ultimo, definito dai Carabinieri Forestali come un "lager", è stato smantellato in precedenza.