Blitz dei carabinieri: scoperto laboratorio di cocaina liquida a Teramo

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Teramo hanno sgominato un laboratorio clandestino per la produzione di cocaina liquida, una sostanza sempre più diffusa nel traffico di stupefacenti.

L'operazione, condotta in collaborazione con i militari della locale Stazione, ha portato al sequestro di oltre 6 litri di liquido contenente cocaina pura e di numerosi materiali utilizzati per la lavorazione della droga.

Un'abitazione trasformata in un laboratorio

All'interno di un appartamento, oltre al proprietario, sono stati trovati altri due individui già noti alle forze dell'ordine. Nello scantinato dell'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio laboratorio chimico, completo di maschere, guanti e diversi reagenti utilizzati per tagliare e camuffare la sostanza stupefacente.

Cocaina liquida: un nuovo fronte nella lotta alla droga

La cocaina liquida rappresenta una sfida sempre più complessa per le forze dell'ordine. A differenza della polvere bianca tradizionale, questa sostanza è più difficile da individuare attraverso i controlli standard, in quanto risulta inodore, incolore e non reagisce ai narcotest rapidi.

Come funziona la produzione della cocaina liquida?

La cocaina in polvere viene disciolta in solventi chimici, facilitando il trasporto e rendendo più difficile il sequestro da parte delle autorità. Una volta raggiunta la destinazione finale, la sostanza viene riportata allo stato solido attraverso un processo inverso.

Le indagini continuano

Le analisi di laboratorio condotte dall'ARPA Abruzzo hanno confermato la presenza di cocaina pura nel liquido sequestrato. Le indagini sono ancora in corso per stabilire la quantità esatta di droga prodotta e per individuare eventuali altri soggetti coinvolti nel traffico illecito. I tre uomini trovati nell'appartamento sono stati posti sotto sequestro e le loro posizioni sono al vaglio della magistratura.