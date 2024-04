Blitz della GdF: Discoteca Abruzzese Scoperta con 73 Lavoratori Irregolari

La Guardia di Finanza di Avezzano ha portato alla luce una discoteca nel capoluogo marsicano che ospitava ben 73 lavoratori irregolari, in un'operazione che ha scosso l'opinione pubblica. Dai deejay agli addetti alla sicurezza, passando per artisti, barman, addetti all'accoglienza, e persino ballerine e fotografo, tutti avrebbero operato senza regolare contratto di lavoro o in nero.

Oltre alle irregolarità contrattuali, sono emerse anche serie anomalie a livello previdenziale: dalla mancata registrazione delle ore lavorate nel Libro Unico del Lavoro (LUL), alla mancata consegna dei prospetti paga, alla mancata corresponsione delle maggiorazioni per lavoro notturno o festivo. Tutta la documentazione è stata inviata agli organismi competenti, compreso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate.

La Guardia di Finanza ha sottolineato l'impatto negativo del lavoro nero sull'economia, evidenziando come esso sottragga risorse all'erario, danneggi gli interessi dei lavoratori e alimenti una concorrenza sleale verso le imprese che rispettano le leggi.

Come conseguenza dell'operazione di indagine, l'Ispettorato del Lavoro ha ordinato la temporanea chiusura del locale, mettendo in luce la gravità delle violazioni riscontrate e l'importanza di azioni concrete nel contrasto al lavoro irregolare.