Blitz della Polizia: Cinque Multe e Tre Patenti Ritirate per Motociclisti Indisciplinati

Controlli serrati per contrastare l'indisciplina stradale nella provincia dell’Aquila

Nel corso del weekend appena trascorso, la polizia stradale di Carsoli e dell’Aquila ha intensificato i controlli sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione ai motociclisti. Cinque motociclisti sono stati multati e tre patenti di guida sono state ritirate a seguito delle violazioni accertate.

Operazioni a Carsoli: Multe per Dispositivi Non Conformi e Documenti Mancanti

Gli agenti della polstrada di Carsoli hanno operato lungo la SS5, nei comuni di Tagliacozzo e Carsoli, fermando 28 motociclisti. Durante i controlli sono state elevate cinque sanzioni: due motociclisti sono stati multati per dispositivi non conformi ai regolamenti stradali, mentre altri due per mancanza dei documenti di guida prescritti. Un quinto motociclista è stato sanzionato per un sorpasso a destra e ha subito una decurtazione di 5 punti dalla patente, oltre alla multa.

Intervento sulla SS80: Velocità Sopra i Limiti e Patenti Ritirate

Sulla SS80, in località Cermone e Campotosto, la polizia dell’Aquila ha utilizzato il telelaser per monitorare la velocità degli automobilisti e motociclisti. Tre patenti di guida sono state ritirate a motociclisti che hanno superato i limiti di velocità consentiti. Due di loro hanno ricevuto una sospensione della patente fino a tre mesi, mentre il terzo, con un eccesso di 71 km/h oltre il limite, affronta una sanzione fino a 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Complessivamente, sono stati decurtati 39 punti patente.