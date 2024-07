Blitz della Questura: Lavoratori in Nero Scoperti in Ristoranti di Chieti e Fossacesia

Due locali chiusi e multe salate a seguito di un'operazione congiunta della Questura di Chieti e altri enti di controllo. Un ristorante di Fossacesia e una tavola calda di Chieti sono stati colti in flagrante con diverse violazioni, tra cui l'impiego di lavoratori in nero.

Durante i controlli, voluti dal Questore della provincia di Chieti per contrastare l'illegalità nelle attività economiche, si è scoperto che il ristorante di Fossacesia impiegava due lavoratori irregolari. Uno di questi percepiva anche indebitamente l’indennità di disoccupazione. Al titolare è stata comminata una sanzione di 4.680 euro, a cui si aggiungono 4.600 euro per mancanza di formazione e sorveglianza sanitaria dei dipendenti, oltre a 1.000 euro per carenze igieniche. L'attività è stata sospesa immediatamente.

La tavola calda di Chieti, invece, è risultata priva del documento di valutazione dei rischi (DVR), con un lavoratore in nero, telecamere di sorveglianza non autorizzate e gravi carenze igieniche e strutturali. Anche in questo caso, l’attività è stata sospesa e il titolare dovrà pagare una maxi sanzione di oltre 12.000 euro.

L’operazione è stata condotta da un team specializzato della Squadra Amministrativa della Questura di Chieti, il Commissariato di P.S. di Lanciano, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara e il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl.