Blitz della Squadra Volante: 21enne Denunciato per Spaccio di Droga

Un giovane di 21 anni è stato protagonista di un'operazione della squadra volante nella vivace piazza Santa Caterina, dove è stato sorpreso mentre vendeva droga a un uomo di 55 anni. L'intervento degli agenti è scaturito dai sospetti generati dai movimenti insoliti del giovane nella zona.

Dopo un rapido intervento, durante il quale è stata trovata una modesta quantità di stupefacente nascosta in un piccolo contenitore di plastica, la situazione si è chiarita ulteriormente. I poliziotti hanno anche rinvenuto denaro, presumibilmente provento della vendita di sostanze illecite.

Il giovane è stato quindi denunciato per spaccio di droga, mentre l'acquirente è stato segnalato alla prefettura per il suo coinvolgimento come consumatore di sostanze stupefacenti.

L'operazione testimonia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio sul territorio cittadino. Resta da seguire l'evolversi delle indagini e le conseguenze giuridiche per entrambi gli individui coinvolti.

