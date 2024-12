Blitz in Val Pescara: tre denunciati per droga in un solo giorno

Ritrovati cocaina, hashish e marijuana. I tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati ma restano in libertà.

Nuova operazione delle forze dell’ordine in Val Pescara, dove è stata sequestrata una significativa quantità di stupefacenti. Tre uomini, tutti già conosciuti ai carabinieri, sono stati denunciati per detenzione e spaccio di droga.

Il primo caso ha coinvolto un uomo di 58 anni, intercettato in atteggiamenti sospetti mentre tentava di allontanarsi alla vista dei militari. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di 3,49 grammi di cocaina, suddivisi in sei involucri pronti per lo spaccio, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette.

Poche ore dopo, un episodio analogo si è verificato in via Amerigo Vespucci. Un 39enne, già sotto osservazione, ha mostrato segni di agitazione al passaggio dei carabinieri. Durante la perquisizione sono stati scoperti 8,8 grammi di cocaina, mentre un successivo controllo domiciliare ha permesso di recuperare 0,5 grammi di hashish.

L’ultima operazione è stata condotta in via Lazio, dove i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’appartamento di un 45enne. L’uomo era stato segnalato a causa di movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione. Nel suo appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 16,9 grammi di hashish, già confezionati per la vendita, e 10 grammi di marijuana conservati in una busta di cellophane.

I tre uomini sono stati denunciati per possesso e spaccio di droga, ma al momento restano a piede libero. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con reti di distribuzione più ampie. Il sequestro rappresenta un ulteriore passo nella lotta al traffico di stupefacenti nella zona, una piaga che continua a destare allarme tra i residenti.