Blitz notturno: attività chiusa e sanzioni nel controllo della movida giovanile

Controlli serrati dei carabinieri nel weekend: chiusa un'attività commerciale e multe per irregolarità.

Nel fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Chieti hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza durante la movida giovanile. L’operazione ha interessato locali pubblici e luoghi di ritrovo, con particolare attenzione a quelli dove il consumo di alcol e sostanze stupefacenti risulta più frequente. Le forze dell'ordine hanno impiegato unità cinofile antidroga e utilizzato l'etilometro per monitorare la situazione.

Durante l’operazione, i carabinieri hanno ispezionato 35 esercizi commerciali in tutto il territorio, con particolare focus su quelli più frequentati dai giovani. A Lanciano, una delle attività è stata sospesa per irregolarità riscontrate in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. Il titolare è stato colpito da sanzioni amministrative.

Questi controlli fanno parte di un programma di monitoraggio volto a contrastare fenomeni criminali legati alla movida, che minano la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Grazie all’uso di tecnologie moderne e all'intervento delle unità cinofile, i carabinieri mirano a ridurre gli episodi di violenza e gli abusi legati all'abuso di sostanze. Il territorio continua a essere sorvegliato con attenzione, per prevenire situazioni di rischio e garantire un ambiente sicuro nelle aree più critiche durante le ore notturne.