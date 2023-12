Il flusso veicolare sulla Statale 81 "Piceno Aprutina" è attualmente fermo nei pressi del km 172,700, in località Guardiagrele (CH), a causa di un mezzo pesante in avaria.

Il personale di Anas è intervenuto immediatamente per gestire la viabilità e deviare il traffico su strade provinciali al fine di minimizzare gli inconvenienti per gli automobilisti. Contestualmente, si stanno attuando gli interventi necessari per ripristinare la circolazione sulla statale nel minor tempo possibile.