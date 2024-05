Bocconi avvelenati a Pratola Peligna: cani e gatti uccisi, caccia ai responsabili

Ancora allarme bocconi avvelenati a Pratola Peligna, dove negli ultimi giorni alcuni residenti di via Piave hanno rinvenuto le carcasse di cani e gatti. I cittadini, preoccupati per la situazione, hanno immediatamente allertato la guardia rurale ausiliaria dell'Abruzzo che, a sua volta, ha informato la Asl per i dovuti accertamenti.

Secondo le prime ipotesi, i bocconi avvelenati sarebbero stati preparati con prosciutto e stricnina, una sostanza altamente tossica che ha causato la morte degli animali. I residenti della zona sono indignati e chiedono che vengano identificati e puniti i responsabili di questi atti di crudeltà inaudita.

"Sono fatti gravissimi che dimostrano la totale mancanza di rispetto per la vita animale - commentano i residenti di via Piave -. Speriamo che queste persone vengano presto assicurate alla giustizia e che si ponga fine a questo triste fenomeno".

L'episodio di Pratola Peligna non è isolato. Lo scorso febbraio, infatti, a Introdacqua, un gatto era morto dopo aver ingerito un boccone avvelenato trovato in via Di Rienzo.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell'ordine o la Asl per aiutare a individuare i responsabili di questi crimini contro gli animali.