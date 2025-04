Bonus Bebè 2025: Arrivano 1.000 Euro per Ogni Nuovo Nato, Scopri Come Fare

La Regione Abruzzo annuncia l’avvio operativo del Bonus “Nuovi Nati”, contributo economico pensato per sostenere le famiglie con figli nati o adottati nel 2025.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il Bonus “Nuovi Nati”, un aiuto economico concreto che prevede l’erogazione una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025. Con l’emanazione della Circolare n. 76 del 14 aprile 2025 da parte dell’INPS, la misura è ora pienamente operativa e accessibile alle famiglie che ne rispettano i criteri.

La dichiarazione dell’assessore regionale alle Politiche Sociali, Roberto Santangelo:

“Desidero condividere con voi una novità importante a supporto delle famiglie: il Bonus ‘Nuovi Nati’, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e reso operativo di recente grazie a una specifica circolare dell’INPS.

Si tratta di un contributo di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025. Questo contributo, fortemente voluto dal nostro Governo, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i nuclei familiari e un sostegno reale alle spese che accompagnano l’arrivo di un nuovo membro in famiglia.”

Chi può fare domanda?

Il bonus è destinato a famiglie con un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro annui. Possono beneficiarne:

Cittadini italiani

Cittadini UE

Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso unico di lavoro superiore a sei mesi

Residenti in Italia al momento della nascita o ingresso del minore nel nucleo familiare

Modalità di richiesta:

La domanda va presentata entro 60 giorni dall’evento (nascita, adozione, affido). Si può procedere tramite:

Portale INPS (con SPID , CIE o CNS )

App INPS Mobile

Contact Center INPS : 803.164 da rete fissa o 06 164.164 da mobile

Patronati, per assistenza nella compilazione

Aspetti fiscali e finanziamenti:

Il bonus non concorre alla formazione del reddito e non incide sull’ISEE. Per il 2025 sono stati stanziati 330 milioni di euro, che diventeranno 360 milioni a partire dal 2026. Le domande saranno accolte in ordine cronologico, fino all’esaurimento delle risorse.

Tutte le informazioni aggiornate e il modulo per presentare la richiesta sono disponibili sul sito ufficiale dell’INPS: www.inps.it.