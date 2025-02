Bonus Elettrodomestici 2025: come ottenere il contributo per dispositivi energeticamente efficienti

Il bonus elettrodomestici 2025 offre fino a 200 euro per acquistare dispositivi ad alte prestazioni energetiche e sostituire quelli a consumi elevati. Ecco tutto quello che devi sapere.

È ufficialmente disponibile il bonus elettrodomestici 2025, una misura introdotta nell'ultima legge di bilancio che consente ai consumatori di ottenere un contributo fino a 200 euro per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Questo bonus è destinato a chi decide di sostituire il proprio vecchio elettrodomestico a elevato consumo energetico con uno nuovo e più efficiente. Ma, a differenza del bonus mobili e elettrodomestici legato alle ristrutturazioni edilizie, questo incentivo ha un limite di spesa fissato a 50 milioni di euro e non è ancora chiaro come verranno distribuiti i fondi. Secondo le ipotesi più accreditate, il bonus potrebbe essere assegnato tramite un click day entro la fine del mese, ma i dettagli sono ancora in fase di definizione. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme al ministero dell'Economia, stabilirà con un decreto le modalità di erogazione del contributo.

In molti potrebbero non essere a conoscenza di come funziona questo bonus e rischiano di non riuscire a usufruirne. Ecco cosa devi sapere se desideri approfittare dell'incentivo.

Il bonus è riservato a chi rottama il proprio vecchio elettrodomestico e acquista uno di classe energetica B o superiore, prodotto in Europa. Il contributo, che può arrivare fino al 30% del costo del nuovo elettrodomestico, ha un massimo di 100 euro, ma sale a 200 euro per le famiglie con ISEE sotto i 25.000 euro. Ogni nucleo familiare può richiedere il bonus per un solo elettrodomestico. L'incentivo sarà valido per un anno o fino a esaurimento fondi, quindi è importante fare attenzione ai tempi di erogazione. Quando i fondi saranno esauriti, il bonus non sarà più attivo, ed è previsto che vengano coinvolti circa mezzo milione di italiani.

I dispositivi che si possono acquistare con il bonus sono numerosi e comprendono frigoriferi, lavatrici, stufe elettriche, forni, piani cottura, lavastoviglie e sistemi di ventilazione. Un aspetto interessante è che, a differenza di altre agevolazioni, questo bonus non è legato a una ristrutturazione edilizia, il che rende la domanda più semplice e veloce da inoltrare. È importante restare aggiornati sulle modalità di richiesta e agire tempestivamente per non perdere questa opportunità.