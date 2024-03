Bonus Idrico: 7500 Famiglie Riceveranno Rimborsi sulla Prossima Bolletta

La Ruzzo Reti ha annunciato che circa 7.524 famiglie residenti a Teramo, e in condizioni economiche disagiate, vedranno accreditato sulla prossima bolletta l'importo relativo al bonus idrico per gli anni 2021 e 2022.

Questo rimborso, destinato agli utenti diretti (coloro che sono intestatari della fornitura), sarà erogato in un'unica soluzione direttamente sulla bolletta. Quanto al bonus relativo al 2023, verrà accreditato in bollette successive, in quote proporzionali ai giorni di riferimento di ciascuna bolletta.

Inoltre, la società ha emesso 10.054 note di credito per gli anni 2021, 2022 e 2023, a favore degli utenti indiretti (coloro che hanno diritto al bonus ma non sono intestatari della fornitura). Le procedure tecniche per l'emissione, l'imbustamento e l'invio degli assegni di rimborso sono già state avviate, con il supporto di un istituto di credito locale.

Il bonus idrico sociale è una misura voluta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) per alleviare la spesa per il servizio idrico nei confronti dei cittadini in situazioni economiche difficili.

Inoltre, è stata presentata la prima edizione degli Open Day Ruzzo Reti, iniziativa che si terrà il prossimo 22 marzo in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Durante questa giornata, la Ruzzo Reti aprirà le porte del potabilizzatore di Montorio al Vomano e del depuratore di Alba Adriatica, offrendo ai cittadini la possibilità di visitare gli impianti e approfondire la loro conoscenza sui servizi offerti dalla società acquedottistica teramana.