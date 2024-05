Bonus e Incentivi: Nuove Opportunità di Lavoro per Donne e Giovani

Il Governo presenta una serie di bonus e incentivi mirati a favorire l'inserimento professionale delle donne e dei giovani, oltre a sbloccare la super deduzione sulle assunzioni. A dichiararlo è Roberto Santangelo, assessore alle Politiche Sociali e alla Formazione professionale della Regione Abruzzo.

Queste misure includono tre bonus per promuovere l'assunzione di donne e giovani e per sostenere l'occupazione nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno. Inoltre, si prevedono incentivi per l'imprenditorialità e la riconversione occupazionale del personale delle grandi imprese in crisi.

Il bonus per assumere giovani prevede uno sgravio contributivo fino al 100% fino a 500 euro per due anni per le aziende che assumono lavoratori sotto i 35 anni. Nelle regioni meridionali, come l'Abruzzo, il bonus si estende anche agli over 35, con un esonero fino a 650 euro mensili. Per incentivare l'occupazione nel Mezzogiorno, è previsto un esonero contributivo totale per ogni assunzione a tempo indeterminato.

Una misura particolare riguarda i Voucher fino a 40 mila euro, validi nel Sud e nelle aree colpite dal sisma, per l'acquisto di beni per l'avvio di attività. Questo importo sale a 50 mila euro se si tratta di beni digitali o per risparmio energetico.

Inoltre, è stato approvato un decreto per il Bonus Tredicesima, un incentivo una tantum di 100 euro destinato ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 28 mila euro, con coniuge e/o almeno un figlio a carico.

Queste misure, sostiene Santangelo, sono cruciali per sostenere l'ingresso nel mondo del lavoro e promuovere il benessere sociale nel Paese e nel territorio abruzzese.