Borse di studio pronte per il ritiro: ecco cosa sapere!

In Abruzzo, le borse di studio del programma ministeriale "IoStudio" possono essere riscosse presso gli uffici postali a partire da oggi.

Da oggi, gli studenti delle scuole superiori in Abruzzo possono ritirare presso tutti gli uffici postali le borse di studio relative al programma ministeriale "IoStudio" per l'anno scolastico 2023/2024. Questo importante supporto economico è stato predisposto per oltre 2.400 studenti, con un importo di 390 euro ciascuna, per un totale di circa 1 milione di euro accreditato nella regione.

L’assessore all’Istruzione, Roberto Santangelo, ha sottolineato come l’Abruzzo sia una delle prime regioni in Italia a procedere con la liquidazione di queste borse. "Grazie a un lavoro rapido e accurato, gli uffici hanno inserito tutti i dati sulla nuova piattaforma ministeriale, facilitando così l'approvazione e il pagamento," ha dichiarato Santangelo. Quest’anno, il valore delle borse è stato significativamente aumentato rispetto agli anni precedenti: "Siamo passati da 150 euro a 390 euro per borsa di studio, grazie al riutilizzo delle economie generate dal fondo regionale".

Le famiglie e gli studenti maggiorenni possono ritirare il proprio contributo presso qualsiasi ufficio postale, presentando un documento d’identità valido e il codice fiscale. È possibile richiedere il rilascio della Carta Postepay specifica per le borse di studio, sulla quale è stata caricata la somma. Per coloro che avevano già ricevuto la borsa di studio nelle annualità 2021/2022 e/o 2022/2023, il contributo per il nuovo anno scolastico verrà accreditato direttamente sulla stessa Carta Postepay già in possesso, evitando così la necessità di recarsi presso un ufficio postale.

In caso di domande o necessità di assistenza riguardo alla procedura di riscossione, il ministero dell’Istruzione e del Merito è a disposizione tramite il proprio indirizzo email: iostudio@istruzione.it. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per supportare gli studenti nel loro percorso formativo e contribuire alla loro crescita educativa.