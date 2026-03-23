Borse in rialzo dopo Trump: petrolio giù, spread crolla e mercati volano

Le parole del presidente americano cambiano il sentiment globale: Europa positiva, energia in calo e metalli preziosi in crescita mentre si riduce la tensione sui mercati finanziari

Le Borse europee cambiano direzione e tornano in territorio positivo dopo una mattinata incerta, sostenute dalle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che ha annunciato il rinvio degli attacchi all’Iran a seguito di colloqui giudicati costruttivi. Il nuovo scenario ha favorito un immediato miglioramento del clima sui mercati finanziari internazionali.

L’indice Stoxx 600 registra un progresso intorno all’1%, trainato in particolare dai comparti tecnologico e industriale, mentre il settore energetico risente del calo delle quotazioni del greggio. Il petrolio Brent scende con decisione, arrivando a perdere circa il 10%, attestandosi sotto quota 90 dollari al barile, mentre anche il Wti mostra una flessione significativa.

Sul fronte delle materie prime, si segnala un ritorno di interesse verso i beni rifugio: l’oro sale oltre i 4.300 dollari l’oncia, con un incremento superiore al 2%, mentre l’argento registra un balzo ancora più marcato, superiore al 5%. In parallelo, il prezzo del gas naturale in Europa si riduce, con i contratti Ttf di Amsterdam in calo oltre il 3%, intorno ai 57 euro per megawattora.

Tra le principali piazze finanziarie, si distinguono Francoforte (+3,3%), Parigi (+2,6%) e Milano (+1,85%), tutte in recupero dopo l’avvio negativo della seduta. In Italia, si osserva anche un miglioramento sul fronte dei titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund si riduce fino a circa 84 punti base, dopo aver toccato in precedenza livelli più elevati, sopra i 100 punti, segnando i massimi da mesi.

La giornata era infatti iniziata all’insegna della cautela, con listini europei e asiatici in calo e il prezzo del petrolio in rialzo, complice l’escalation geopolitica. Il cambio di prospettiva legato alle dichiarazioni provenienti da Washington ha però innescato un’inversione di tendenza, riportando fiducia tra gli investitori e riducendo, almeno temporaneamente, le tensioni sui mercati globali.