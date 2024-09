Breve tregua nel weekend, ma peggioramento meteo da domenica al Nord-Ovest

Dopo un venerdì instabile, il fine settimana sarà soleggiato, ma domenica torneranno piogge e temporali sulle regioni nord-occidentali.

La tendenza meteo per i prossimi giorni mostra un'evoluzione interessante: venerdì 20 settembre inizierà con una progressiva attenuazione dell'instabilità, soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud, dove si prevedono ancora alcuni piovaschi. Il Nord e le aree centrali godranno di una situazione più stabile, con ampi spazi di sole e temperature in lieve aumento, raggiungendo massime tra i 21 e 25°C al Nord e tra i 21 e 26°C al Centro.

Sabato 21 settembre, l'alta pressione tornerà protagonista, portando un miglioramento più evidente in tutta Italia. Il clima sarà soleggiato su gran parte del territorio, anche se non mancheranno addensamenti nuvolosi sulle Alpi e lungo l'Appennino centrale, dove si potrebbero verificare occasionali piovaschi. Le temperature continueranno a salire leggermente, mantenendosi stabili tra 22 e 26°C in tutto il Paese.

Domenica 22 settembre, il quadro meteorologico comincerà nuovamente a peggiorare, soprattutto nel Nord-Ovest. Dopo una mattinata in gran parte stabile, le prime precipitazioni faranno la loro comparsa nelle regioni nord-occidentali, come Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, estendendosi nel corso della giornata. Le regioni centrali e meridionali vedranno una giornata per lo più soleggiata, ma con una leggera variabilità pomeridiana lungo l'Appennino. Temperature stazionarie, con massime comprese tra 22 e 26°C.

Passando a lunedì 23 settembre, il maltempo si intensificherà ulteriormente al Nord-Ovest, con piogge diffuse, soprattutto in Liguria e sulle Alpi occidentali. Al Centro, si prevede tempo nuvoloso, con possibili piogge sui litorali toscani e lungo la dorsale appenninica. Anche il Sud vedrà qualche fenomeno piovoso, in particolare sulle aree tirreniche e nelle isole maggiori come Sicilia e Sardegna.

Martedì 24 settembre, la situazione non subirà variazioni significative: al Nord proseguiranno le piogge moderate, mentre al Centro-Sud le condizioni meteo rimarranno variabili, con piogge concentrate soprattutto sui settori adriatici e nelle zone appenniniche.

Infine, mercoledì 25 settembre, il maltempo si sposterà leggermente verso est, colpendo maggiormente il Nord-Est e le regioni centrali del versante tirrenico. Al Sud e nelle isole maggiori, il clima sarà più asciutto, con spazi di sole alternati a nuvolosità variabile, ma senza fenomeni rilevanti.

In sintesi, il weekend offrirà una breve tregua con un clima più stabile, ma già da domenica sera il maltempo tornerà protagonista al Nord-Ovest, con piogge in estensione nei giorni successivi. Restano quindi cruciali i prossimi aggiornamenti per monitorare l’evoluzione della situazione atmosferica.