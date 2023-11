Bulk Powders, le proteine per rimanere in forma

Come fare per restare in forma in vista delle festività natalizie? L’esercizio fisico è di sicuro fondamentale, ma deve essere abbinato a una dieta equilibrata e sana, in grado di assicurare un apporto adeguato di proteine e di vitamine. Sono soprattutto le proteine a essere necessarie per favorire la crescita della massa muscolare; e in caso di intolleranza al lattosio si può fare affidamento sulle proteine del siero del latte. Chi risparmia con i codici sconto Bulk unisce convenienza economica e benessere fisico grazie ai prodotti di Bulk Powders, marchio che oggi è un riferimento nel comparto degli integratori per lo sport.

Il marchio Bulk

Questo brand è stato creato 13 anni fa su iniziativa di due ragazzi inglesi, e oggi è presente con i propri prodotti in ben 13 Paesi. Mette a disposizione dei propri clienti un assortimento di prodotti che soddisfano gli standard di qualità più elevati, a cominciare – appunto – dalle proteine del siero del latte puro: sono le cosiddette whey protein, lanciate in commercio in molteplici tipologie, gusti e confezioni. I codici sconto permettono, appunto, di comprarle a prezzi convenienti.

Che cosa sono le proteine whey

Quando si parla di proteine del siero del latte puro si fa riferimento a un concentrato che è formato dall’82% di proteine, BCAA e glutammina. Una delle sue caratteristiche peculiari va individuata nel ridotto apporto di lattosio, carboidrati e grassi, in virtù del quale queste proteine si rivelano ideali per coloro che sono intolleranti al latte ma non intendono rinunciare all’incremento del proprio apporto di proteine. Il panorama commerciale attuale propone molteplici tipologie di prodotto e vari gusti. Tra l’altro, le proposte di Bulk Powders hanno ottenuto il Golden Award come migliori whey protein.

Le modalità di assunzione delle proteine del siero del latte

La gamma di Bulk Powders si compone di vari tipi di proteine del siero del latte – Puro 90 o 97, isolate e idrolizzate – con differenze significative correlate alla tipologia di assorbimento e al grado di purezza. Le whey protein, di solito, sono assorbite dal nostro organismo in tempi decisamente rapidi. Anche per questa ragione è preferibile assumerle prima di fare colazione, subito dopo che ci si è svegliati, o in razione doppia al termine dell’allenamento. Nulla vieta, comunque, di prendere queste proteine prima di andare a dormire, prima di iniziare a fare esercizio o fra i pasti, così da riuscire a mantenere un apporto di amminoacidi appropriato.

Le forme a rapida digestione

Le forme a più rapida digestione fra tutte quelle presenti in commercio sono le proteine isolate e le proteine idrolizzate, che assicurano un recupero veloce al termine dell’attività e si possono combinare in maniera semplice con altri nutrienti. Visto che stiamo parlando di un integratore, è bene ricordare che questo tipo di prodotto è studiato per integrare o compensare la dieta. La quantità da assumere varia a seconda del fabbisogno proteico; sarebbe auspicabile assumere, in 200 ml di acqua, 1 misurino da 30 g non più di 5 volte al giorno. nel caso in cui l’obiettivo sia quello di accrescere la propria massa muscolare, invece, è consigliata l’assunzione di 2 g per ciascun kg di peso. Di conseguenza, un soggetto che pesa 80 kg necessita di 140 g di proteine.

Quale prodotto comprare

Quando si parla di integratori per lo sport e alimentari, non ci si può dimenticare di una questione importante come quella del gusto. Bulk Powders è un marchio che ha pensato a questo proponendo più di 20 aromi diversi, così da riuscire ad assecondare le esigenze di chiunque. Il gusto al cioccolato è senza dubbio quello più apprezzato, e non a caso è disponibile in ben nove varianti: oltre al cioccolato semplice, ci sono il cioccolato con arachidi, il cioccolato al caramello, il cioccolato all’arancia, il cioccolato con il miele, il cioccolato alla menta, il cioccolato bianco, il cioccolato con i biscotti e il cioccolato al cocco. Le confezioni tra cui scegliere sono da 500 g, da 1 kg, da 2.5 kg o da 5 kg. Per chi non ha mai provato un certo gusto, ovviamente, il suggerimento è di iniziare con le confezioni più piccole, per verificarne il gradimento senza spendere troppo.