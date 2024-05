Bullizzano il Figlio e Lui Aggredisce il Bullo 15enne Fuori dalla Scuola

Un padre di 49 anni ha aggredito un quindicenne fuori dall’Istituto Nautico Acciaiuoli di Ortona, giustificandosi con il fatto che il ragazzo e i suoi amici bullizzavano suo figlio. Nascosto dietro una siepe, l'uomo ha atteso il giovane all'uscita da scuola per poi attaccarlo con calci e pugni. Un altro studente, intervenuto per fermare l’aggressione, è stato morso.

LA RICOSTRUZIONE L'episodio è avvenuto giovedì pomeriggio. Il padre, anziché rivolgersi alle autorità, ha deciso di prendere in mano la situazione dopo che il figlio gli aveva raccontato di essere vittima di bullismo. Pianificando una sorta di agguato, il genitore ha aspettato che il presunto bullo uscisse da scuola per poi aggredirlo violentemente.

L’AGGRESSIONE L’attacco, che ha avuto luogo sulla pubblica via, è stato interrotto da uno studente di 18 anni che, nel tentativo di fermare il padre, è stato morso al braccio. Nel frattempo, qualcuno ha allertato i carabinieri, che sono arrivati rapidamente sul posto.

IL GENITORE IN CASERMA I carabinieri hanno fermato l’aggressore e lo hanno portato in caserma per accertamenti. Il quindicenne aggredito ha rifiutato l’assistenza medica immediata, mentre lo studente morso è stato portato in pronto soccorso e dimesso con alcuni giorni di prognosi. Al momento, non sono stati presi provvedimenti contro il genitore, poiché si tratta di reati procedibili solo su querela di parte e, finora, non sono state presentate denunce formali dai due ragazzi coinvolti.

L’incidente ha suscitato grande preoccupazione e le autorità stanno indagando, ascoltando i testimoni per chiarire i dettagli dell’agguato.