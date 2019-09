Bus Tua finisce fuori strada, ferite 30 persone, una 17enne la più grave

Sono una trentina le persone rimaste ferite nell'incidente che ha coinvolto un autobus della Tua, l'azienda unica del trasporto abruzzese, uscito di strada e finito contro un albero.

Nove sono state trasportate da ambulanze ed elicotteri negli ospedali di Pescara e Chieti, quindici hanno raggiunto i pronto soccorso autonomamente e altre, con patologie minori, sono state visitate sul posto dal 118.

La situazione più critica è quella della 17enne rimasta incastrata con il piede tra le lamiere, che è stata sottoposta ad un intervento agli arti.

In Ospedale è subito corso anche il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, sbarcato mezzora prima dalla Romania dove era andato per un gemellaggio: ''Anche a me hanno confermato le condizioni serie della ragazza. Poi mi sono recato sul posto e devo dire che nella sventura l'albero forse ha evitato una tragedia più grande: sotto infatti c'è una scarpata seria. Non oso immaginare se il bus fosse precipitato capovolgendosi con il mezzo pieno di ragazzi - racconta Di Lorito - L'autista centrando la pianta a causa dell'invasione di una macchina della sua corsia, con la quale comunque si è preso di spigolo, ha evitato un frontale e quindi salvato altre vite.

Gli altri feriti non dovrebbero essere gravi: traumi, ferite leggere, contusioni''.