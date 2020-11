COVID, da oggi operativo il Drive in per tamponi al Tecnopolo d'Abruzzo

Da oggi, 3 Novembre, tutti i cittadini - sia privati che dipendenti di aziende convenzionate - avranno la possibilità di effettuare i tamponi molecolari tramite un drive-in esterno autorizzato che si trova presso il piazzale Sandro Pertini, dietro i locali del Tecnopolo D'Abruzzo.



La nuova soluzione ha l'obiettivo di rispondere pienamente alle esigenze dei cittadini dell'Aquila e delle provincie limitrofe. Grazie alla collaborazione con le Istituzioni locali e regionali, sarà possibile eseguire il tampone oro/rino-faringeo attraverso un drive-in che faciliterà il più possibile tutta l'esperienza di raccolta del campione, dall'accettazione e prelievo alla ricezione del referto.



Il servizio è attivo dalle 9:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì.



Tutti i test verranno eseguiti nel laboratorio di Dante Labs all'interno del Tecnopolo D'Abruzzo, dotato delle più innovative e performanti tecnologie nel campo delle biotecnologie.



Si garantiscono risposte in 24 ore dalla raccolta del campione. Tutti gli utenti riceveranno i risultati via email e SMS senza costi aggiuntivi.



Il servizio, attivato dopo l'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie nazionali e regionali, viene gestito in collaborazione con le istituzioni locali, tra cui la Asl provinciale dell'Aquila, alla quale vengono comunicati tempestivamente i risultati dei test.