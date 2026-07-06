CPGA Karate L’Aquila, esami da record: cinture, emozioni e crescita sportiva

Due giornate dedicate ai passaggi di grado hanno riunito giovani e agonisti, premiando impegno, tecnica, disciplina e il lavoro svolto durante l’intera stagione sportiva aquilana.
Grande partecipazione e forte spirito di squadra agli esami per il passaggio di cintura organizzati dal Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Karate. Le prove si sono svolte nelle giornate di lunedì 22 e 29 giugno, coinvolgendo numerosi atleti del settore giovanile e agonistico della società diretta dal maestro Benedetto Arnone.
Gli appuntamenti hanno rappresentato una tappa centrale nel percorso sportivo dei karateka, chiamati a verificare la preparazione raggiunta attraverso il lavoro portato avanti durante l’intera stagione. I partecipanti si sono confrontati con le prove previste dal programma tecnico, dimostrando miglioramenti nel kihon, nei kata e nelle applicazioni legate al combattimento.
Particolarmente significativo è stato l’atteggiamento mostrato dai candidati. Anche gli atleti impegnati per la prima volta in una sessione d’esame hanno affrontato le prove con disciplina, concentrazione e determinazione, riuscendo a gestire la tensione e a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti durante gli allenamenti.
Gli esami hanno consentito di valutare non soltanto l’evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche la crescita personale dei ragazzi. Rispetto delle regole, capacità di ascolto, autocontrollo e spirito di gruppo sono stati infatti alcuni degli elementi emersi nel corso delle due giornate.
Hanno superato le prove:
Alice Buttazzo – cintura Gialla/Arancio
Edoardo Buttazzo – cintura Gialla/Arancio
Greta Carpente – cintura Verde
Alessandro Cioni – cintura Gialla/Arancio
Mia Di Battista – cintura Bianca/Gialla
Angelica Fanale Morea – cintura Bianca
Maria Sofia Fanale Morea – cintura Bianca
Michele Lunadei – cintura Bianca/Gialla
Francesco Mannella – cintura Gialla/Arancio
Italo Morisi – cintura Bianca/Gialla
Priscilla Nardocci – cintura Verde
Francesco Ocera – cintura Bianca/Gialla
Gabriel Prodan – cintura Gialla
Leone Visconti – cintura Gialla/Arancio
Gabriel Araujo Gonzales – cintura Marrone
Martin Araujo Gonzales – cintura Marrone
Francesco Balassone – cintura Marrone
Giada Biondi – cintura Arancio/Verde
Diego Birardi Mazzone – cintura Blu/Marrone
Luca Bucci – cintura Gialla/Arancio
Flavia Cetrioli – cintura Gialla
Enrico Di Benedetto – cintura Marrone
Daniele Di Bucchianico – cintura Gialla/Arancio
Mattia Di Loreto – cintura Gialla/Arancio
Simone Di Marzio – cintura Bianca
Florian Patrick Fornari – cintura Bianca
Damiano Galassi – cintura Verde/Blu
Claudia Gianfelice – cintura Bianca/Gialla
Cristian Giansanti – cintura Gialla/Arancio
Federico Ingrosso – cintura Marrone
Michelle Ioannucci – cintura Blu/Marrone
Rayan Pietro Lkima – cintura Blu/Marrone
Bao Minh Nguyen – cintura Gialla/Arancio
Vincenzo Pantano – cintura Blu/Marrone
Luca Parmiani – cintura Verde
Elisa Pesce – cintura Gialla
Alice Riddei – cintura Verde/Blu
Cristian Sabatini – cintura Gialla/Arancio
Ginevra Scarsella – cintura Arancio/Verde
Marco Strussione – cintura Arancio/Verde
Anastasia Shkolnyy – cintura Bianca/Gialla
Chiara Tomei – cintura Gialla/Arancio
Diego Bertini – cintura Arancio/Verde
Lorenzo Biondi – cintura Nera
Enrico Bucci – cintura Verde/Blu
Filippo Caraccia – cintura Nera
Samuele Cardarelli – cintura Arancio/Verde
Maria Castellucci – cintura Marrone
Giuliano Cicchetti – cintura Marrone/Nera
Lorenzo Cordeschi – cintura Nera
Leonardo D’Alessio – cintura Blu/Marrone
Giuditta Colaianni – cintura Marrone/Nera
Maria Sole D’Ascenzo – cintura Nera
Anna Di Giacomantonio – cintura Nera
Marco Di Giacomantonio – cintura Marrone/Nera
Federico Di Giamberardino – cintura Arancio/Verde
Gabriella Mariapia Di Marzio – cintura Nera
Pietro Ferretti – cintura Marrone/Nera
Manuel Fluttuante – cintura Verde
Davide Alessandro Istrate – cintura Marrone II
Arianna Marenna – cintura Marrone/Nera
Chiara Marsili – cintura Verde/Blu
Kaitano Nazaj – cintura Bianca/Gialla
Valerio Patrizi – cintura Marrone/Nera
Lorenzo Sabatini – cintura Gialla/Arancio
Andrea Santoro – cintura Marrone
Sofia Spera – cintura Marrone/Nera
Andrea Shkolnyy – cintura Arancio/Verde.
La società ha rivolto le proprie congratulazioni a tutti gli atleti per i risultati raggiunti, ringraziando anche le famiglie per la presenza e il sostegno assicurati nel corso dell’anno.
Le due sessioni hanno confermato la qualità del progetto portato avanti dal CPGA Karate L’Aquila, impegnato nella promozione del karate non soltanto come attività agonistica, ma anche come strumento educativo e formativo. L’obiettivo resta quello di accompagnare bambini e ragazzi nella costruzione di competenze sportive, responsabilità e maggiore consapevolezza personale.