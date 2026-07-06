CPGA Karate L’Aquila, esami da record: cinture, emozioni e crescita sportiva

Due giornate dedicate ai passaggi di grado hanno riunito giovani e agonisti, premiando impegno, tecnica, disciplina e il lavoro svolto durante l’intera stagione sportiva aquilana.

Grande partecipazione e forte spirito di squadra agli esami per il passaggio di cintura organizzati dal Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Karate. Le prove si sono svolte nelle giornate di lunedì 22 e 29 giugno, coinvolgendo numerosi atleti del settore giovanile e agonistico della società diretta dal maestro Benedetto Arnone.

Gli appuntamenti hanno rappresentato una tappa centrale nel percorso sportivo dei karateka, chiamati a verificare la preparazione raggiunta attraverso il lavoro portato avanti durante l’intera stagione. I partecipanti si sono confrontati con le prove previste dal programma tecnico, dimostrando miglioramenti nel kihon, nei kata e nelle applicazioni legate al combattimento.

Particolarmente significativo è stato l’atteggiamento mostrato dai candidati. Anche gli atleti impegnati per la prima volta in una sessione d’esame hanno affrontato le prove con disciplina, concentrazione e determinazione, riuscendo a gestire la tensione e a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti durante gli allenamenti.

Gli esami hanno consentito di valutare non soltanto l’evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche la crescita personale dei ragazzi. Rispetto delle regole, capacità di ascolto, autocontrollo e spirito di gruppo sono stati infatti alcuni degli elementi emersi nel corso delle due giornate.

Hanno superato le prove:

Alice Buttazzo – cintura Gialla/Arancio

Edoardo Buttazzo – cintura Gialla/Arancio

Greta Carpente – cintura Verde

Alessandro Cioni – cintura Gialla/Arancio

Mia Di Battista – cintura Bianca/Gialla

Angelica Fanale Morea – cintura Bianca

Maria Sofia Fanale Morea – cintura Bianca

Michele Lunadei – cintura Bianca/Gialla

Francesco Mannella – cintura Gialla/Arancio

Italo Morisi – cintura Bianca/Gialla

Priscilla Nardocci – cintura Verde

Francesco Ocera – cintura Bianca/Gialla

Gabriel Prodan – cintura Gialla

Leone Visconti – cintura Gialla/Arancio

Gabriel Araujo Gonzales – cintura Marrone

Martin Araujo Gonzales – cintura Marrone

Francesco Balassone – cintura Marrone

Giada Biondi – cintura Arancio/Verde

Diego Birardi Mazzone – cintura Blu/Marrone

Luca Bucci – cintura Gialla/Arancio

Flavia Cetrioli – cintura Gialla

Enrico Di Benedetto – cintura Marrone

Daniele Di Bucchianico – cintura Gialla/Arancio

Mattia Di Loreto – cintura Gialla/Arancio

Simone Di Marzio – cintura Bianca

Florian Patrick Fornari – cintura Bianca

Damiano Galassi – cintura Verde/Blu

Claudia Gianfelice – cintura Bianca/Gialla

Cristian Giansanti – cintura Gialla/Arancio

Federico Ingrosso – cintura Marrone

Michelle Ioannucci – cintura Blu/Marrone

Rayan Pietro Lkima – cintura Blu/Marrone

Bao Minh Nguyen – cintura Gialla/Arancio

Vincenzo Pantano – cintura Blu/Marrone

Luca Parmiani – cintura Verde

Elisa Pesce – cintura Gialla

Alice Riddei – cintura Verde/Blu

Cristian Sabatini – cintura Gialla/Arancio

Ginevra Scarsella – cintura Arancio/Verde

Marco Strussione – cintura Arancio/Verde

Anastasia Shkolnyy – cintura Bianca/Gialla

Chiara Tomei – cintura Gialla/Arancio

Diego Bertini – cintura Arancio/Verde

Lorenzo Biondi – cintura Nera

Enrico Bucci – cintura Verde/Blu

Filippo Caraccia – cintura Nera

Samuele Cardarelli – cintura Arancio/Verde

Maria Castellucci – cintura Marrone

Giuliano Cicchetti – cintura Marrone/Nera

Lorenzo Cordeschi – cintura Nera

Leonardo D’Alessio – cintura Blu/Marrone

Giuditta Colaianni – cintura Marrone/Nera

Maria Sole D’Ascenzo – cintura Nera

Anna Di Giacomantonio – cintura Nera

Marco Di Giacomantonio – cintura Marrone/Nera

Federico Di Giamberardino – cintura Arancio/Verde

Gabriella Mariapia Di Marzio – cintura Nera

Pietro Ferretti – cintura Marrone/Nera

Manuel Fluttuante – cintura Verde

Davide Alessandro Istrate – cintura Marrone II

Arianna Marenna – cintura Marrone/Nera

Chiara Marsili – cintura Verde/Blu

Kaitano Nazaj – cintura Bianca/Gialla

Valerio Patrizi – cintura Marrone/Nera

Lorenzo Sabatini – cintura Gialla/Arancio

Andrea Santoro – cintura Marrone

Sofia Spera – cintura Marrone/Nera

Andrea Shkolnyy – cintura Arancio/Verde.

La società ha rivolto le proprie congratulazioni a tutti gli atleti per i risultati raggiunti, ringraziando anche le famiglie per la presenza e il sostegno assicurati nel corso dell’anno.

Le due sessioni hanno confermato la qualità del progetto portato avanti dal CPGA Karate L’Aquila, impegnato nella promozione del karate non soltanto come attività agonistica, ma anche come strumento educativo e formativo. L’obiettivo resta quello di accompagnare bambini e ragazzi nella costruzione di competenze sportive, responsabilità e maggiore consapevolezza personale.