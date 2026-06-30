Weekend colpo di scena: torna l’anticiclone, ma resistono alcuni temporali al Sud

Dopo il fronte atlantico, l’Italia ritrova sole e caldo crescente; sabato restano rovesci sulla Calabria, domenica prevale la stabilità quasi ovunque sull’intero territorio nazionale italiano.

Il primo fine settimana di luglio sarà caratterizzato dal ritorno dell’alta pressione sull’Italia, dopo il rapido passaggio perturbato che tra mercoledì e venerdì avrà provocato temporali, grandinate e una temporanea diminuzione delle temperature. L’anticiclone tornerà infatti a espandersi dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, favorendo condizioni più stabili e un nuovo graduale aumento termico.

La rimonta anticiclonica non riuscirà tuttavia a eliminare immediatamente ogni elemento d’instabilità. Nella giornata di sabato 4 luglio, gli ultimi effetti del fronte in allontanamento continueranno a interessare soprattutto alcune zone dell’estremo Sud, mentre sul resto della Penisola prevarranno sole e cielo poco nuvoloso.

Al Nord la giornata trascorrerà generalmente con tempo stabile e soleggiato. Qualche banco nuvoloso potrà comparire durante la mattinata sulla Pianura Padana orientale, mentre nel pomeriggio si formeranno addensamenti in prossimità dell’arco alpino. I fenomeni dovrebbero comunque risultare sporadici o del tutto assenti.

Anche sulle regioni del Centro Italia il sole sarà protagonista per gran parte della giornata. Soltanto lungo l’Appennino e sui settori adriatici potranno transitare nubi sparse, senza precipitazioni particolarmente significative. Le condizioni saranno favorevoli anche lungo le coste tirreniche e adriatiche.

Il quadro più variabile è atteso al Sud, dove tra la Sicilia nordorientale e la Calabria meridionale potranno svilupparsi rovesci e temporali pomeridiani. Le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree interne e montuose della Calabria, con una progressiva attenuazione entro la serata. Sul resto delle regioni meridionali il tempo sarà in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Le previsioni nazionali indicano infatti per sabato soltanto rare precipitazioni sui rilievi meridionali.

Condizioni stabili anche sulla Sardegna, dove sono attese ampie schiarite e poche nubi. Le temperature inizieranno ad aumentare su gran parte del territorio nazionale, pur mantenendosi generalmente più contenute rispetto ai picchi estremi registrati alla fine di giugno.

La giornata di domenica 5 luglio vedrà un ulteriore consolidamento dell’alta pressione. Al Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche nube pomeridiana sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Anche in questo caso, eventuali fenomeni resteranno isolati e confinati alle zone montuose.

Al Centro il tempo sarà stabile e ben soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica toscana. Sole prevalente anche sulle coste e nelle principali città, con valori termici in progressiva ripresa.

La stabilità tornerà protagonista anche al Sud. Le residue nubi si concentreranno nelle ore centrali della giornata sui rilievi appenninici, mentre lungo le coste e sulle pianure domineranno le schiarite. Tempo soleggiato o poco nuvoloso anche sulla Sardegna.

Le temperature aumenteranno ulteriormente domenica, soprattutto nelle zone interne, sulle pianure settentrionali e sulle Isole maggiori. In alcune località le massime potranno nuovamente raggiungere valori pienamente estivi, accompagnate da un incremento dell’afa nelle aree urbane e lungo le coste.

Il weekend segnerà dunque il ritorno di una fase in larga parte soleggiata e calda, ma senza una replica immediata della precedente ondata estrema. Le uniche insidie saranno rappresentate dai temporali residui attesi sabato sulla Calabria e da qualche possibile addensamento pomeridiano sui rilievi. La nuova espansione anticiclonica potrebbe proseguire anche nei primi giorni della settimana successiva, riportando condizioni stabili e temperature progressivamente più elevate.