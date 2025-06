CRAM, Marinucci propone progetti operativi dai consiglieri per rafforzare il lavoro del Direttivo

Alla prima riunione del nuovo CRAM, il consigliere Marinucci propone una linea operativa per valorizzare le iniziative a favore delle comunità abruzzesi all’estero.

A Pescara si è tenuta la prima seduta del Consiglio Direttivo del CRAM (Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo) per la legislatura 2024‑2029. Erano presenti l’assessore Roberto Santangelo, delegato dal presidente Marco Marsilio, i consiglieri regionali Antonietta La Porta, Luciano Marinucci e Alessio Monaco, insieme a rappresentanti istituzionali: Antonio Mario Innaurato, Carlo Tereo de Landerset e Cinzia Liberatore.

Al centro dei lavori, l’esame dell’iter legislativo del disegno di legge regionale sulla “legge organica” per rinsaldare i rapporti tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel mondo, promuovendo un approccio strutturato e partecipativo. È stato presentato anche il programma annuale delle attività, con particolare attenzione all’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per il biennio 2025‑2026 destinati a Confederazioni, Federazioni e Associazioni iscritte all’Albo Regionale.

Il consigliere Luciano Marinucci, Presidente del gruppo consiliare Marsilio Presidente, ha avanzato una proposta volta a rendere la partecipazione dei consiglieri più attiva e operativa. Ha suggerito che i tre consiglieri regionali CRAM presentino progetti concreti, in modo tale da permettere al consiglio direttivo di valutarli e valutarne la fattibilità, trasformando le idee in iniziative reali.

Tale prospettiva è volta a incentivare la collaborazione tra istituzioni e territorio, con l’obiettivo di rendere le misure a favore delle comunità abruzzesi all’estero più efficaci e con un riscontro concreto, ottimizzando l’uso delle risorse pubbliche e favorendo una costruzione collettiva.

La seduta si è conclusa con un clima di dialogo costruttivo, segnando l’avvio ufficiale di una legislatura che punta a consolidare il CRAM come soggetto capace di promuovere iniziative tangibili, rafforzare i legami e sostenere lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità abruzzesi nel mondo.