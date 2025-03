Caccia all'uomo: condannato per l’ordigno destinato ai bancomat di Tollo!

Un uomo di Foggia è stato condannato per aver costruito e nascosto un ordigno artigianale per far esplodere i bancomat in Abruzzo. La condanna arriva dopo anni di indagini.

Il tribunale di Chieti ha emesso una sentenza di sei anni e otto mesi di reclusione nei confronti di Antonio Gerardo Pezzano, un uomo di 56 anni originario di Foggia. Pezzano è stato riconosciuto colpevole di aver fabbricato un ordigno artigianale contenente circa 381 grammi di esplosivo, destinato a far saltare in aria i bancomat nella zona di Tollo (Chieti), in Abruzzo. L’imputato era accusato di aver agito in concorso con altri tre uomini, anch'essi provenienti dalla provincia foggiana, tutti arrestati nel dicembre del 2019.

La vicenda ha avuto inizio quando, durante una serie di assalti ai bancomat, i carabinieri hanno intercettato l’auto di Pezzano, che si trovava insieme agli altri tre complici. Gli inquirenti hanno rinvenuto il dispositivo esplosivo nascosto in un’area boschiva poco distante, prontamente sequestrato. Durante le indagini, è emerso che la banda faceva parte di un gruppo criminale noto come la "banda della marmotta", specializzata in colpi ai bancomat attraverso l'uso di esplosivi.

Pezzano, che ha scelto di affrontare il processo con il rito ordinario, ha ricevuto una condanna più severa rispetto agli altri tre co-imputati, che sono stati giudicati con il rito abbreviato. Nonostante le evidenti prove a carico, l'uomo ha sempre sostenuto di non aver mai agito da solo, ma di aver avuto dei complici nella realizzazione dell'ordigno.

La sentenza finale giunge dopo un'intensa attività investigativa che ha permesso di smantellare un pericoloso gruppo criminale dedito al furto di denaro dai bancomat con metodi altamente pericolosi. L’operazione ha sollevato preoccupazioni per la crescente pericolosità di simili crimini, specialmente nelle zone più periferiche, dove l'uso di ordigni è diventato un fenomeno allarmante.