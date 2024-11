Cade a terra accanto al trattore: dramma nei campi abruzzesi

Malore improvviso mentre lavora nei campi: un anziano di 76 anni perde la vita. Trattore ancora acceso al momento del ritrovamento.

Tragedia questa mattina ad Alanno, in contrada Prati, dove un uomo di 76 anni è deceduto mentre lavorava nei campi. L’anziano è stato trovato privo di sensi accanto al proprio trattore, che al momento del ritrovamento aveva ancora il motore acceso.

La dinamica dell'accaduto lascia ipotizzare un malore improvviso, che non ha dato modo all’uomo di chiedere aiuto. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, che hanno notato il trattore fermo in posizione insolita. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, giunti rapidamente con un’ambulanza medicalizzata e un’unità di elisoccorso.

I soccorritori hanno eseguito sul 76enne tutte le manovre di rianimazione previste, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Il medico d’emergenza non ha potuto fare altro che constatare il decesso, probabilmente avvenuto per cause naturali.

Il fatto ha scosso profondamente la comunità locale. L’uomo, descritto come un lavoratore instancabile nonostante l’età, era molto conosciuto ad Alanno, piccolo centro in provincia di Pescara. La sua passione per il lavoro agricolo lo portava spesso nei campi, dove trascorreva gran parte delle sue giornate.

Questa tragedia solleva ancora una volta l'attenzione sui rischi legati all'agricoltura, settore che richiede grande impegno fisico e che, purtroppo, non risparmia neanche i lavoratori più esperti. I dati mostrano che un numero significativo di decessi in ambito rurale è causato da malori improvvisi, specialmente tra persone in età avanzata.

Le autorità, intervenute per eseguire i rilievi, hanno confermato che non sono state riscontrate anomalie sul trattore e che, al momento, non ci sarebbero segni di incidenti meccanici. Tuttavia, sarà compito degli inquirenti concludere gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio sull’accaduto.

L’intera comunità di Alanno si è stretta intorno alla famiglia della vittima, colpita da un lutto improvviso e doloroso. La scomparsa di un uomo così legato alla propria terra è un duro colpo per il paese, che lo ricorda con affetto e gratitudine.