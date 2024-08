Caldo Africano in Arrivo: Sole e Temporali di Calore sull'Italia

Nuova ondata di afa e alte temperature prevista per la settimana, con temporali isolati in arrivo.

Una nuova ondata di caldo africano sta per investire l'Italia, portando con sé temperature estreme e afa elevata. La pressione dell'anticiclone africano, a causa dell'assenza dell'anticiclone delle Azzorre, modificherà notevolmente il clima del Mediterraneo, che si avvicinerà a quello tipico delle regioni africane nei prossimi giorni.

Previsioni per Mercoledì 7 Agosto

Secondo le previsioni di 3BMeteo, mercoledì 7 agosto inizierà con una mattinata prevalentemente soleggiata in tutto il Paese. Tuttavia, nel pomeriggio sono attesi temporali che si formeranno inizialmente sui settori alpini e prealpini e si estenderanno entro sera anche ad alcune aree di pianura, sebbene in modo irregolare. Anche l'Appennino centro-meridionale potrebbe registrare temporali isolati. Le temperature potrebbero subire un leggero aumento locale.

Giovedì 8 Agosto

Il giorno seguente, giovedì 8 agosto, l'afa e il grande caldo torneranno a dominare il panorama meteorologico. La mattinata sarà caratterizzata da sole predominante, mentre nel pomeriggio potrebbero svilupparsi temporali isolati lungo l'Appennino centro-meridionale e, in misura minore, sulle Alpi occidentali e in parte della pianura piemontese. Le temperature sono previste in lieve aumento su gran parte del territorio.

Weekend e Ferragosto

Durante il fine settimana, l'Italia sarà investita da giornate stabili e estremamente calde, con temperature che potranno raggiungere i 40 gradi. I temporali di calore saranno molto isolati e concentrati sui rilievi, senza particolari conseguenze sul quadro generale. Per Ferragosto, le previsioni di 3BMeteo suggeriscono che il caldo persistente continuerà, sebbene possa esserci una leggera flessione della pressione atmosferica in Europa occidentale.

In sintesi, la settimana sarà caratterizzata da un caldo intenso e da temporali sporadici, con temperature da record previste per il weekend. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle condizioni meteo e a proteggersi adeguatamente dal caldo estremo.