Caldo africano in arrivo: come prepararsi all’onda di 40°C imminente

Subito da lunedì la Pianura Padana e la Sardegna saranno travolte da una morsa termica estrema: caldo record, notti tropicali, temporali improvvisi e invito a seguire le allerte ufficiali.

L’Italia si appresta a vivere un mese di giugno anomalo per intensità del caldo africano, noto come anticiclone Pluto, che porterà le temperature fino a 40°C giovedì 26 giugno, con punte addirittura di 42°C verso fine mese nelle regioni insulari. A fare da epicentro sarà la Pianura Padana, non il Sud come di consueto: la città di Ferrara potrebbe registrare le massime più elevate in Italia.

Il disagio non deriverà solo dal calore intenso, ma soprattutto dall’afa opprimente, con punte di umidità e temperature minime che resteranno sopra i 25°C, rendendo davvero difficile trovare sollievo nelle ore più calde e durante la notte. Un secondo picco termico è previsto alla fine di giugno in Sardegna e Sicilia, ma con temperature “torrido-secche”, meno umide rispetto al Nord.

Questo caldo anomalo durerà probabilmente almeno fino a inizio luglio, con possibili record storici suggeriti dagli esperti. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno invitato i cittadini a seguire le allerte meteo-sanitario, in particolare per anziani, bambini e persone fragili.

Previsioni meteo in breve:

Martedì 24 giugno : prevalenza di sole e caldo su tutto il territorio.

Mercoledì 25 giugno : temperature in crescita fino a 38°C al Nord; caldo intenso anche al Centro e in Sicilia.

Giovedì 26 giugno: picco con 40°C all’ombra nel Nord, specie in Emilia-Romagna; possibili temporali di calore dalle Dolomiti verso la Pianura Padana, mentre Centro e Sud rimangono torridi.

Qualche indicazione utile per affrontare l’onda di calore:

Mantenersi idratati con acqua e bevande non zuccherate.

Evitare esercizi fisici nelle ore centrali della giornata.

Fronteggiare le notti tropicali con ventilazione o climatizzazione.

Seguire le allerta arancioni/rosse, specie in Nord e Toscana, dove un’ondata di temporali potrebbe offrire momentanee pause.

In sintesi, l’estate entra nel vivo con un’ondata di caldo intensa e prolungata. Se esaurisce presto le forze, meglio essere pronti: crema solare, ombrelle, aria condizionata e, soprattutto, senso civico. Ricordiamo che si prevedono soste a tratti per brevi temporali al Nord tra mercoledì 25 e venerdì 27, mentre il grosso della fiammata africana continuerà a dominare .