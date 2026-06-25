Caldo africano senza tregua, temporali improvvisi minacciano l’Italia durante il weekend intero

L’anticiclone manterrà temperature molto elevate, ma caldo e umidità favoriranno rovesci pomeridiani su Alpi, Appennini e isole, con possibili grandinate e forti raffiche locali improvvise.

Il dominio dell’anticiclone africano sull’Italia proseguirà almeno fino all’inizio della prossima settimana, mantenendo temperature eccezionalmente elevate e condizioni di forte afa. Nonostante la presenza dell’alta pressione, però, il sole non sarà sempre protagonista: in diverse aree potranno svilupparsi temporali improvvisi, soprattutto durante le ore pomeridiane e serali.

Il progressivo ristagno dell’aria, l’aumento dell’umidità e il calore accumulato nei bassi strati dell’atmosfera creeranno le condizioni favorevoli alla formazione dei cosiddetti temporali di calore. I fenomeni nasceranno prevalentemente in prossimità dei rilievi alpini e appenninici, ma in alcuni casi potranno raggiungere le pianure e i litorali vicini.

Si tratterà di episodi generalmente circoscritti e di breve durata, ma localmente capaci di assumere forte intensità. Non sono escluse grandinate, raffiche di vento e precipitazioni abbondanti concentrate in pochi minuti. Questi fenomeni non saranno comunque sufficienti a interrompere l’ondata di calore, destinata a raggiungere il proprio apice proprio durante il fine settimana.

Nella giornata di giovedì 25 giugno, l’instabilità interesserà soprattutto le Alpi centro-occidentali. Dal pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali che, in serata, potrebbero spostarsi verso le pianure del Piemonte e della Lombardia. Fenomeni più isolati sono attesi sui settori alpini orientali.

Lungo l’Appennino centro-meridionale, le aree maggiormente esposte saranno quelle comprese tra Campania e Basilicata. Qui i temporali potranno risultare più organizzati, con possibili grandinate e locali sconfinamenti verso il versante tirrenico. Qualche rovescio pomeridiano potrà formarsi anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna.

Venerdì il quadro meteorologico non subirà variazioni sostanziali. I temporali diurni continueranno a svilupparsi sulle Alpi, soprattutto nei settori centro-occidentali, mentre gli eventuali sconfinamenti verso le pianure dovrebbero risultare più occasionali. Sulla dorsale appenninica l’instabilità si concentrerà nuovamente tra la Campania interna e la Lucania.

Nel corso del weekend, l’anticiclone africano dovrebbe rafforzarsi ulteriormente, accompagnato da temperature che potranno raggiungere localmente i 40 o 41 gradi. Sabato resterà comunque presente il rischio di temporali pomeridiani sulle Alpi centro-occidentali, destinati ad attenuarsi con l’arrivo della sera. Qualche fenomeno potrà interessare anche l’interno della Sicilia.

Domenica è prevista una diminuzione dell’instabilità. Soltanto sui rilievi alpini occidentali e centrali potranno svilupparsi isolati focolai temporaleschi durante il pomeriggio, mentre sul resto del Paese prevarranno sole, afa e caldo intenso.

La natura molto localizzata dei fenomeni rende difficile stabilire con largo anticipo le zone che saranno colpite. Per questo motivo sarà necessario seguire gli aggiornamenti meteorologici e le eventuali allerte della Protezione Civile, soprattutto nelle aree montane e pedemontane.