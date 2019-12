Caldo anomalo mette in stan by l'inverno

Situazione ed evoluzione: Un campo di alta pressione di matrice sub tropicale, richiamato sul Mediterraneo centro orientale dall'approfondimento di una saccatura atlantica sulla Spagna sarà il protagonista del tempo su parte della Penisola nelle prima parte della nuova settimana.

Nei primi giorni, tra lunedì e mercoledì l'anticiclone porterà tempo stabile e molto mite sulle regioni meridionali e su gran parte delle regioni adriatiche con temperature sopra media, non solo su pianure e litorali ma anche in collina e montagna a causa degli zeri termici che si porteranno ben al di sopra del 3000m Sulle regioni più occidentali, Sardegna, tirreniche e più in generale al Nord, l'afflusso di aria umida relativo all'avvicendamento della saccatura causerà invece annuvolamenti compatti e clima umido con piogge a carattere sparso, seppur non particolarmente intense.

Anche in questo frangente le temperature si manterranno al di sopra delle medie stagionali, in particolare nei valori minimi della notte e soprattutto in collina e montagna con zeri termici che si porteranno sulle Alpi anche al di sopra del 2500m.

Niente più gelate in pianura quindi e neve a quote solo molto elevate con il conseguente aumento del rischio valanghe nelle zone dove gli accumuli sono stati più abbondanti.

La seconda parte della settimana vedrà invece l'avvicinamento ulteriore del minimo iberico e il successivo approfondimento nel weekend di una nuova saccatura dalla Francia con un peggioramento più generale.