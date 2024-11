Calendario Pirelli 2025: Elodie e Tanti Corpi Nudi per Celebrare la Diversità

La nuova edizione di The Cal, firmata da Ethan James Green, esalta la bellezza senza filtri con un messaggio di inclusività e valorizzazione delle storie personali.



Il Calendario Pirelli 2025, presentato al Natural History Museum di Londra, porta il titolo evocativo "Refresh and Reveal". Questo progetto, realizzato dal fotografo Ethan James Green, segna la cinquantunesima edizione di una delle pubblicazioni più celebri al mondo e si distingue per il suo ritorno alla celebrazione del nudo. L’opera mette in luce un concetto di bellezza autentica e pluralista, evidenziando il corpo umano come mezzo di espressione e di narrazione.



Tra i protagonisti spiccano nomi di rilievo come la cantante Elodie e l’attore Vincent Cassel, affiancati da modelle trans e artisti emergenti. Ognuno di loro porta con sé una storia unica, rendendo il progetto un inno alla diversità e alla ricchezza delle esperienze personali.



Le immagini sono state scattate tra maggio e giugno, scegliendo come location le suggestive spiagge dell'“Historic Virginia Key Beach Park” di Miami e uno studio situato nella stessa zona. Questi scenari hanno contribuito a creare un'atmosfera naturale e intima, perfetta per enfatizzare la connessione tra il corpo e l’ambiente.



Il tema del nudo torna così al centro, ma non in chiave provocatoria; si tratta piuttosto di una celebrazione della vulnerabilità e della forza insita in ogni individuo. Green ha voluto trasmettere un messaggio di accettazione e rispetto, portando avanti la tradizione di The Cal con una visione moderna e inclusiva.



Il risultato è un'opera che supera le convenzioni, esaltando la bellezza autentica e la molteplicità delle identità. Questo calendario si presenta non solo come un tributo all'arte fotografica, ma anche come una piattaforma per raccontare storie che celebrano l'umanità in tutte le sue forme.