Calendario Saldi Invernali 2024 per Regione: Date e Consigli per gli Acquisti

La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni annuncia le date unificate per l'inizio dei saldi invernali 2024, anticipati solo in Valle d'Aosta. Ecco il calendario regionale e le regole per gli acquisti sicuri.

I Saldi Invernali 2024 sono alle porte, e la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni ha ufficializzato le date di inizio e fine delle svendite in tutto il Paese, con l'eccezione dell'avvio anticipato in Valle d'Aosta. L'atteso periodo di sconti non riguarderà solo i negozi fisici ma si estenderà anche agli e-commerce, consentendo ai consumatori di accedere a prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi.

Ecco il calendario regionale:

ABRUZZO: 5 GENNAIO - (PER 60 GIORNI)

BASILICATA: 5 GENNAIO - 2 MARZO 2024

PROVINCIA DI BOLZANO: 5 GENNAIO - 18 FEBBRAIO 2024

CALABRIA: 5 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2024

CAMPANIA: 5 GENNAIO - 2 APRILE 2024

EMILIA - ROMAGNA: 5 GENNAIO - 5 MARZO 2024

FRIULI VENEZIA GIULIA: 5 GENNAIO - 31 MARZO 2024

LIGURIA: 5 GENNAIO - 18 FEBBRAIO 2024

LAZIO: 5 GENNAIO - 15 FEBBRAIO 2024

LOMBARDIA: 5 GENNAIO - 5 MARZO 2024

MARCHE: 5 GENNAIO - 1 MARZO 2024

MOLISE: 5 GENNAIO - 5 MARZO 2024

PIEMONTE: 5 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2024

PUGLIA: 5 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2024

SARDEGNA: 5 GENNAIO - 5 MARZO 2024

SICILIA: 2 GENNAIO - 15 MARZO 2024

TOSCANA: 5 GENNAIO - 5 MARZO 2024

PROVINCIA DI TRENTO: 5 GENNAIO - 5 MARZO 2024

UMBRIA: 5 GENNAIO - 5 MARZO 2024

VALLE D'AOSTA: 5 GENNAIO 2024 - 31 MARZO 2024

VENETO: 5 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2024

Guida all'Acquisto Sicuro:

Ecco alcune regole di base fornite dalla Federazione Moda Italia-Confcommercio per rendere sicuri e chiari gli acquisti durante i saldi:

Cambi: L'opportunità di cambiare un capo acquistato dipende dalla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Codice del Consumo). In questo caso, il negoziante è tenuto a riparare, sostituire o rimborsare.

Prova dei Capi: Non esiste un obbligo di prova, è a discrezione del negoziante.

Pagamenti: Le carte di credito devono essere accettate, e i pagamenti cashless devono essere favoriti.

Prodotti in Vendita: I capi in saldo devono avere carattere stagionale o di moda e essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Indicazione del Prezzo: Il negoziante è obbligato a indicare il prezzo normale, lo sconto e il prezzo finale.