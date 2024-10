Call center aggressivi: come difendersi dai raggiri nel cambio gestore

Una denuncia allarmante arriva da Donato Fioriti, presidente dell'associazione di consumatori Contribuenti Abruzzo, riguardo ai metodi aggressivi utilizzati dai call center nei confronti dei cittadini durante il cambio di gestore telefonico o di fornitura di energia.

Fioriti spiega: “In prossimità dell'attivazione di un nuovo fornitore, siamo frequentemente contattati da operatori che cercano di persuaderci a rinunciare all'offerta sottoscritta. Utilizzano spesso argomentazioni infondate e ingannevoli”. Tra le tattiche comuni, il presidente menziona che gli operatori possono affermare che il gestore scelto non rispetterà le condizioni contrattuali o che esistono problemi nell'attivazione della fornitura.

“Un altro esempio - continua Fioriti - è quando ci vengono presentate false informazioni riguardo alle tariffe, come il presunto superamento delle scadenze o la disponibilità di condizioni economiche più vantaggiose”. Tuttavia, egli sottolinea che “è impossibile per loro conoscere i dettagli delle nostre condizioni contrattuali”.

Inoltre, i call center possono affermare che “cambiando operatore eviteremmo i costi di sistema e le spese di trasporto”. In realtà, tali costi sono stabiliti dall’Arera e vengono applicati uniformemente da qualsiasi fornitore. Pertanto, Fioriti consiglia: “Prima di accettare qualsiasi proposta verbalmente da un venditore, è fondamentale richiedere l'invio della documentazione contrattuale via email e prendersi il tempo necessario per esaminare attentamente l'offerta”.

Ma come proteggersi dai call center invadenti? Fioriti suggerisce di segnalare le pratiche scorrette all’Antitrust, anche senza l'assistenza legale di un avvocato, compilando un modulo online o attraverso una comunicazione scritta. In caso di truffe, attivazioni non richieste o pubblicità ingannevole, è consigliato contattare direttamente la polizia postale. L'attenzione e la cautela sono cruciali per difendersi da queste situazioni sempre più comuni nel settore.