Cambio di stagione: i multivitaminici che davvero aiutano corpo e mente

Il passaggio tra autunno e primavera può provocare stanchezza e cali energetici: scopri quando gli integratori sono utili e quali sostanze scegliere.

Il cambio di stagione è un banco di prova per il nostro organismo. Quando le temperature si modificano, le ore di luce diminuiscono o aumentano e i ritmi biologici cambiano, il corpo può reagire con stanchezza, cali di energia, irritabilità e insonnia. L’Istituto Superiore di Sanità conferma che questi periodi di transizione mettono sotto pressione il sistema immunitario e incidono persino sull’umore.

Non tutti necessitano di integratori multivitaminici, ma in presenza di sintomi prolungati come spossatezza, difficoltà di concentrazione o umore basso, può essere utile affiancare la dieta con un supporto mirato.

Gli over 50, chi segue diete restrittive, gli studenti sotto stress, le donne in menopausa o in fase premestruale e gli sportivi sono tra i soggetti più esposti agli squilibri stagionali.

Quali integratori scegliere?

Le formule variano:

Multivitaminici e multiminerali completi : ideali come sostegno generale. Esempi: Multicentrum Adulti, Sustenium Plus.

Integratori monocomponente o mirati: utili quando serve agire su una carenza specifica. Esempio: Supradyn Ricarica, che unisce vitamine, magnesio ed estratti vegetali.

Tra le sostanze più utili figurano:

Vitamine C e D , essenziali per difese immunitarie e ossa.

Vitamine del gruppo B , che stimolano metabolismo e resistenza allo stress.

Vitamina E , ad azione antiossidante.

Magnesio e Potassio , per contrastare affaticamento e debolezza muscolare.

Zinco e Selenio , oligoelementi che rinforzano le difese.

Estratti vegetali adattogeni come ginseng, rodiola e guaranà, utili contro la stanchezza psicofisica.

Integratori in autunno e primavera

Autunno : serve rafforzare le difese immunitarie. Utili vitamina D, vitamina C, zinco, ferro ed echinacea .

Primavera: l’obiettivo è riattivare il metabolismo e combattere la “spossatezza stagionale”. Si privilegiano vitamine del gruppo B, magnesio, coenzima Q10 e antiossidanti.

Secondo gli esperti, la scelta migliore è iniziare una integrazione preventiva 2-3 settimane prima del cambio stagionale, per preparare l’organismo ad affrontare il nuovo ritmo.

In conclusione, i multivitaminici non sono un obbligo per tutti, ma possono diventare un prezioso alleato in periodi di stress stagionale. La regola fondamentale resta sempre la stessa: consultare il medico o il farmacista prima di assumere qualsiasi integratore.