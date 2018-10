Camera: Pezzopane (Pd), a Salvini: non è luogo dove fare il bullo come tua abitudine

“Il ministro Salvini scambia l’aula della Camera per uno di quei locali dove è abituato a fare il bullo, magari in compagnia di qualche personaggio poco raccomandabile.

Oggi si è permesso di insultare i parlamentari del Pd e quindi l’istituzione stessa in cui si trovava a parlare. Mentre lui insultava, per esempio, ero impegnata in due commissioni di seguito (Ambiente e e Ambiente e Trasporti congiunte) dalle 14.30.

Un atteggiamento insopportabile che non si dovrà mai più ripetere. Il richiamo puntuale e doveroso della vice presidente Mara Carfagna ha dato una prima giusta risposta. E’ stato però un episodio vergognoso che merita di avere una netta stigmatizzazione perché non si debba più assistere a una cosa simile in una sede istituzionale della nostra Repubblica”.

Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane della presidenza del Gruppo Pd.