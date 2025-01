Camion dei rifiuti precipita, sfiorata la tragedia

Un camion della raccolta rifiuti sfrenato pericolosamente in una scarpata, terminando vicino a una casa. Nessun ferito, ma grande paura per i presenti.

Un incidente drammatico ha avuto luogo ieri mattina a Rocca di Botte, in una zona chiamata La Mola, quando un camion della raccolta rifiuti della società Aciam, che gestisce i servizi di igiene urbana a Carsoli, Pereto, Oricola e Rocca di Botte, è precipitato in una scarpata durante le normali operazioni di raccolta. Fortunatamente, l'incidente non ha provocato vittime, ma l'episodio ha suscitato grande apprensione tra i residenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il camion si trovava parcheggiato su una strada con una forte pendenza, mentre l'operatore era sceso per raccogliere carta e pannolini, come da programma. Pochi istanti dopo, il mezzo, probabilmente a causa di un guasto o di un errore, si è sfrenato autonomamente, lanciandosi in una corsa fuori controllo. Il camion ha terminato la sua corsa schiantandosi sul tetto di una piccola costruzione agricola, che si trovava a pochi passi da una casa.

La fortuna ha voluto che, in quel preciso momento, nessuno transitasse nella zona o si trovasse nelle vicinanze dell'incidente, evitando una tragedia. L'operatore, che aveva appena iniziato le operazioni di raccolta, è riuscito a mettersi in salvo, mentre il veicolo è stato gravemente danneggiato. L’incidente ha coinvolto anche una rimessa agricola che, per pochissimo, non è stata travolta dal mezzo. Nonostante l'impatto, l’autista è uscito illeso, sebbene profondamente scosso dall'accaduto.

Immediatamente sono intervenuti i tecnici di un’autofficina locale che hanno avviato le operazioni di recupero del veicolo, ormai completamente inutilizzabile. La vicenda ha sollevato la preoccupazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto per i mezzi utilizzati nella raccolta rifiuti.

Questo non è il primo episodio simile nella zona. Nel mese di luglio scorso, infatti, un incidente analogo si è verificato a Celano, quando un camion della raccolta ingombranti, durante le operazioni in via Della Serra, aveva urtato una recinzione e poi si era ribaltato. In quel caso, due operai erano stati soccorsi e trasferiti d'urgenza all'ospedale di Avezzano. Anche in quella circostanza, fortunatamente, uno dei lavoratori era uscito illeso, mentre l'altro aveva riportato una frattura.

Le cause dell'incidente a Rocca di Botte sono ancora da accertare, e le autorità dovranno stabilire se ci sono eventuali responsabilità per quanto accaduto. Questo episodio, tuttavia, solleva interrogativi sulla manutenzione e sulla sicurezza dei mezzi utilizzati per i servizi pubblici di raccolta, soprattutto in condizioni di forte pendenza o su strade non del tutto sicure.