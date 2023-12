Camionista Ubriaco Sfiora la Tragedia sull'A14: Intervento Tempestivo della Polizia Stradale

Un episodio pericoloso ha animato l'autostrada A/14, quando un camionista, visibilmente ubriaco, ha messo a repentaglio la sicurezza degli utenti in transito con una pericolosa guida zigzagante e invadendo l'opposta corsia di marcia. La situazione ha raggiunto il culmine all'ingresso di una galleria, costringendo gli altri automobilisti a manovre evasive per evitare un potenziale incidente.

L'intervento tempestivo di una pattuglia della polizia stradale di Pescara Nord ha permesso di fermare il pesante mezzo, carico di ingenti quantità di legname, in un luogo sicuro. Dopo aver intimato l'alt e fermato il camion, gli agenti hanno immediatamente notato i sintomi evidenti di un'eccessiva assunzione di alcol da parte del conducente.

Sottoposto all'etilometro, il camionista ha registrato un tasso alcolico pari a 2.23 g/l, ben oltre il limite consentito, che per i conducenti professionali è fissato a zero. Di conseguenza, è stata emessa la revoca immediata della patente di guida, ponendo fine al pericoloso viaggio del camionista.

Da inizio anno, la Polizia Stradale ha ritirato oltre cento patenti per la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Il potenziamento dei controlli sarà mantenuto anche nei prossimi giorni, in vista delle imminenti festività, per garantire la sicurezza stradale e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.