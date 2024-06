Campo Imperatore: Una Nuova Cabinovia per Rilanciare la Stazione Sciistica

Nella Sala civica di Paganica si è svolto ieri un importante tavolo di lavoro voluto dal Partito Democratico dell’Aquila, mirato a dibattere apertamente sul futuro di Campo Imperatore. All’incontro hanno preso parte diversi esponenti politici e istituzionali, tra cui il segretario cittadino di Sinistra Italiana Pierluigi Iannarelli, il consigliere comunale del Passo Possibile Alessandro Tomassoni, e il consigliere comunale di 99 L’Aquila Gianni Padovani. Assenti sindaco ed esponenti della maggioranza, pur invitati.

L’iniziativa ha visto la presentazione dell’ipotesi di sostituire l’attuale funivia con una moderna cabinovia trifune, una proposta che punta a risolvere i problemi strutturali che affliggono da anni lo sviluppo della stazione sciistica. L’attuale impianto è considerato vetusto, inefficiente e non all’altezza delle esigenze attuali, con tempi di attesa che in certe giornate diventano insostenibili per i visitatori.

Opportunità e Contingenze: L’Approfondimento Necessario

Durante il dibattito sono emerse varie questioni cruciali: l’inevitabile chiusura dell’attuale funivia per la sostituzione delle funi, i tempi reali necessari per l’implementazione di una nuova cabinovia, e le risorse economiche disponibili, tra cui fondi europei e nazionali come il Pnrr, che rappresentano un’opportunità unica per il finanziamento dell’intervento.

Si è discusso anche dell’impatto ambientale dell’ipotesi di sostituzione, con l’accento sulla necessità di mantenere l’attuale tracciato per minimizzare gli impatti negativi. Le preoccupazioni e le criticità sollevate sono state affrontate con dati e argomentazioni concrete, sottolineando la necessità di un approccio strategico e pianificato per garantire lo sviluppo sostenibile della stazione.

Progettare il Futuro: Verso una Decisione Informativa

Al termine dell’incontro è emersa l’importanza di istituire una commissione ad hoc per approfondire l’ipotesi della cabinovia trifune, coinvolgendo esperti del settore e rappresentanti di interesse. Questo approccio permetterà di valutare compiutamente ogni aspetto tecnico, ambientale ed economico dell’intervento proposto, preparando il terreno per una decisione informata e consapevole.