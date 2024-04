Cane Salvato da Maltrattamento: Appello per Ritrovare Nina

Un giovane di 28 anni è stato denunciato per maltrattamento animale dopo aver brutalmente aggredito un cane nel piazzale della stazione ferroviaria, sotto gli occhi sgomenti dei presenti. Il drammatico episodio, avvenuto davanti a testimoni, è stato segnalato dalla Lega per gli Animali Lndc Animal Protection, che ora lancia un appello per ritrovare il cane, una cucciolona di pastore abruzzese di nome Nina.

Secondo la presidente Lndc, Piera Rosati, le immagini delle telecamere di sorveglianza confermano che Nina è stata presa a calci e quasi strangolata con il guinzaglio. La Polizia Ferroviaria ha identificato l'uomo responsabile, ma sorprendentemente il cane non è stato sequestrato e attualmente è disperso.

Lndc Animal Protection chiede l'aiuto del pubblico per trovare Nina e assicurarsi che abbia un futuro migliore. Si prevede di chiedere il sequestro del cane nella denuncia, al fine di trovare una sistemazione più sicura per lei. Chiunque abbia informazioni su dove possa trovarsi Nina è pregato di contattare l'associazione.

La situazione ha sollevato indignazione da parte di diverse associazioni animaliste, tra cui l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), che intendono presentare una richiesta di sequestro ed adozione per Nina. Tuttavia, prima di tutto è necessario trovarla. Si chiede a chiunque abbia informazioni di contattare AIDAA.

Secondo quanto riferito da Lndc, questo non è il primo episodio di maltrattamento nei confronti di Nina: a febbraio era stata lasciata legata per tutta la notte ad uno stabilimento balneare. Nonostante le denunce, nessun provvedimento è stato preso a protezione del cane.

Lndc Animal Protection si costituirà parte civile nell'eventuale processo contro l'uomo denunciato per maltrattamento, in un tentativo di ottenere giustizia per Nina e assicurare che venga trattata con il rispetto che merita.