Cane legato a una catena corta: due denunciati per maltrattamento

Due individui sono stati denunciati per aver tenuto un cane legato a una catena di 128 centimetri, causando sofferenze all'animale.

Due persone sono state denunciate dai carabinieri forestali per aver sottoposto un cane meticcio a condizioni di vita inaccettabili. L'animale è stato trovato legato per giorni a una catena di soli 128 centimetri, senza la possibilità di muoversi liberamente. La catena era fissata alla basculante di un garage, senza alcun riparo, costringendo il cane a rimanere in una posizione scomoda e dolorosa.

La vicenda è emersa grazie alla segnalazione di un'associazione animalista, che ha portato i carabinieri forestali ad avviare indagini approfondite. Durante i controlli, è stato accertato che il cane era costantemente legato, senza accesso a una cuccia, cibo o acqua, e senza la possibilità di socializzare o muoversi liberamente.

Le autorità hanno proceduto al sequestro preventivo dell'animale, trasferendolo prima al canile sanitario di Lanciano e successivamente al canile rifugio della stessa città. I proprietari del cane dovranno ora rispondere di maltrattamento di animali, un reato che prevede pene severe. Secondo le normative vigenti, tenere un cane legato in tali condizioni può comportare l'arresto fino a un anno o una multa da 1.000 a 10.000 euro.

Le leggi italiane stabiliscono che legare un cane a una catena non è di per sé illegale, ma devono essere rispettate specifiche condizioni per garantire il benessere dell'animale. La catena deve essere sufficientemente lunga da permettere al cane di muoversi liberamente, e l'animale deve avere accesso a riparo, cibo, acqua e socializzazione.

Questo episodio sottolinea l'importanza di rispettare le normative sul benessere animale e di garantire condizioni di vita dignitose per tutti gli animali domestici.