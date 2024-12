Cane salvato in mare dalla Guardia Costiera: la storia di “Nettuno”

Un cane pastore abruzzese è stato salvato dalla Guardia costiera dopo essere stato trovato in balia delle onde. Ecco come è andata l'incredibile operazione.

Un’operazione di soccorso fuori dal comune ha visto coinvolta la Guardia Costiera, che questa mattina ha tratto in salvo un pastore abruzzese in grave difficoltà in mare. Il cane, senza microchip e senza collare, è stato avvistato in alto mare, in balia delle onde, nei pressi della spiaggia "Lido sabbie d’oro". Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio.

A dare l’allarme è stata una testimone che ha notato l'animale di grossa taglia lottare contro le forti correnti. Immediatamente, la motovedetta Search & Rescue si è diretta verso il cane mentre due agenti della Polizia di Stato, a bordo di un piccolo natante, avevano già tentato di raggiungerlo per le prime operazioni di salvataggio. Tuttavia, il cane, spinto più lontano dalla corrente, sembrava essere sempre più in pericolo. Fortunatamente, la motovedetta ha finalmente raggiunto l'animale, riuscendo a portarlo a bordo in sicurezza.

Gli agenti, impressionati dalla forza e dal coraggio del cane, lo hanno ribattezzato "Nettuno", in onore della sua resistenza alle acque tempestose. Una volta a bordo, il cane è stato avvolto in una coperta termica per riscaldarlo e immediatamente portato dai veterinari della Polizia Municipale di Pescara per una valutazione sanitaria. Purtroppo, il cane non aveva alcun microchip che potesse rivelarne l’identità o il proprietario, rendendo più difficile risalire alla sua origine.

Nel frattempo, "Nettuno" è stato temporaneamente accolto dalla donna che per prima aveva cercato di avvicinarsi a lui quando lo ha visto gettarsi in acqua. In attesa di trovare una nuova famiglia per l'animale, si spera che la storia di questo coraggioso cane possa avere un finale felice.

Questo salvataggio ha messo in evidenza non solo il coraggio dell’animale, ma anche l'efficienza delle forze dell'ordine nell'affrontare situazioni di emergenza inaspettate, oltre al forte legame tra animali e comunità che, come nel caso di Nettuno, sono pronti a dare una mano quando più necessario.