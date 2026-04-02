Canile sommerso dall’acqua: corsa contro il tempo per salvare 70 cani

Pioggia incessante e rischio esondazione nel Pescarese scatenano una mobilitazione spontanea tra cittadini e volontari per mettere in salvo decine di animali.

Una vera e propria gara di solidarietà si è attivata nel Pescarese per salvare circa 70 cani ospitati nel canile Dog Village di Montesilvano, minacciato dall’ondata di maltempo che sta colpendo il territorio. La struttura, situata nelle vicinanze del fiume Saline, ha iniziato a riempirsi d’acqua a causa delle piogge persistenti, mentre il corso d’acqua risultava prossimo all’esondazione.

Nelle ore serali, la situazione ha richiesto un intervento immediato: attraverso un rapido passaparola, amplificato dai social network, numerosi cittadini e volontari si sono mobilitati raggiungendo il canile per mettere in sicurezza gli animali. Un’operazione complessa ma coordinata, che ha consentito di evitare conseguenze più gravi.

Una parte dei cani, circa una decina, è stata presa in carico dalla Asl, mentre gli altri sono stati distribuiti temporaneamente tra famiglie, associazioni e privati che hanno offerto disponibilità per l’accoglienza. Un’azione collettiva che ha evidenziato una forte risposta del territorio di fronte all’emergenza.

Parallelamente, le autorità locali hanno disposto misure di prevenzione per garantire la sicurezza dell’area. Il lungofiume è stato chiuso al traffico per il rischio legato all’innalzamento del livello idrico, mentre è stato ordinato lo sgombero precauzionale di un campo di roulotte presente nelle vicinanze.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di criticità legate al maltempo, con fiumi sotto osservazione e territori vulnerabili. In questo contesto, la risposta dei cittadini ha rappresentato un elemento decisivo, dimostrando come, anche in situazioni di emergenza, la collaborazione possa fare la differenza.