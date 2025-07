Cantanti sfidano politici? Scopri cosa succede all’Aquila martedì 15 luglio

Evento di solidarietà, spettacolo e raccolta fondi per il “Progetto Accoglienza”: l’Aquila ospita la Partita del Cuore con ospiti musicali, cronaca, testimonianze e show live.

La Partita del Cuore, giunta alla sua 34ª edizione, ritorna martedì 15 luglio in diretta Rai1 dalle 21:30 e in simulcast su Radio2 e RaiNews.it, con interviste, backstage e interazione social. L’incontro benefico vedrà la sfida tra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici, in uno stadio “Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia” completamente sold out.

Condotta da Eleonora Daniele, torna l’atteso evento calcistico-charity, promosso con il patrocinio del Senato, della Camera e del Comune dell’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026. La cornice sarà impreziosita dalla musica dal vivo, con la partecipazione di Gabry Ponte, Sal Da Vinci, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Riccardo Fogli, Arisa, Gaetano Curreri e gli Stadio, oltre a un emozionante omaggio a Mogol curato dal maestro Diego Basso con coro di 100 ragazzi.

La serata intende sostenere il “Progetto Accoglienza”, un’iniziativa congiunta tra Fondazione Bambino Gesù e Caritas Italiana, che fornirà vitto, alloggio e sostegno materiale alle famiglie dei piccoli pazienti ospedalizzati, provenienti sia dall’Italia sia dall’estero. Il numero solidale 45585 sarà attivo da 10 al 22 luglio per raccogliere donazioni via sms o chiamate.

Durante l’incontro, saranno raccolte anche testimonianze di piccoli pazienti guariti, raccontate dalla stessa Daniele, insieme a ospiti come Gabriele Cirilli, Laura Barth, Alessandra Tripoli, Ubaldo Pantani e la speaker Natascha Lusenti per Rai Radio2. A completare la serata, la comparsa inedita di Topo Gigio, un richiamo nostalgico per tutte le età.

Il commento tecnico sarà affidato a Alberto Rimedio e Lele Adani, mentre l’Inno di Mameli sarà eseguito dalla Banda della Guardia di Finanza, diretta dal colonnello Leonardo Laserra Ingrosso.

L’organizzazione è curata da Gian Luca Pecchini e Settimio Colangelo, con biglietti ancora disponibili — Curva Sud a 5 €, Tribuna Ovest a 10 € — attraverso il circuito Vivaticket e online.

Già l’edizione 2024 ha stabilito precedenti record di raccolta e ascolti, oltre 2 milioni di spettatori (share superiore al 18%), consolidando L’Aquila come città simbolo di solidarietà e rigenerazione.

Il prossimo 15 luglio, la “rivincita” tra cantanti e politici promette non soltanto spettacolo, ma un concreto impegno solidale verso le famiglie in difficoltà.