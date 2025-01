Cantieri autostradali: nuove chiusure, aggiornamenti e disagi per gli automobilisti

Interventi su A14, A24 e A25, con chiusure notturne e deviazioni programmate. Disponibile il servizio di cashback per i ritardi causati dai lavori.

CANTIERI E DISAGI SULLE AUTOSTRADE ITALIANE

Sono nove i cantieri autostradali che ripartono, portando con sé code e disagi per gli automobilisti. Sulla A14 Bologna-Taranto, le operazioni includono l’installazione di scambi di carreggiata, consentendo il transito su una sola corsia per senso di marcia. In alcune fasi dei lavori, si potrà disporre di una corsia aggiuntiva nelle direzioni di maggiore traffico. Anche la rete di A24 (Roma-L’Aquila-Teramo) e A25 (Roma-Torano-Pescara), gestite da Strada dei Parchi, è interessata da interventi di manutenzione.

A14: PROGRAMMA DELLE CHIUSURE

Sull’autostrada A14 sono previste chiusure notturne per interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza.

Vasto Nord : chiusura in uscita per chi proviene da Pescara dalle 23 del 27 gennaio alle 5 del 28 gennaio . In alternativa, uscita consigliata a Val di Sangro . Chiusura per chi arriva da Bari dalle 23 del 28 gennaio alle 5 del 29 gennaio , con deviazione suggerita a Vasto Sud .

: chiusura in uscita per chi proviene da Pescara dalle alle . In alternativa, uscita consigliata a . Chiusura per chi arriva da Bari dalle alle , con deviazione suggerita a . Val di Sangro: chiusura in uscita per chi proviene da Pescara dalle 23 del 29 gennaio alle 5 del 30 gennaio (uscita a Lanciano). Chiusura per chi arriva da Bari dalle 23 del 30 gennaio alle 5 del 31 gennaio, con uscita consigliata a Vasto Nord.

A24: MODIFICHE ALLO SVINCOLO DI TERAMO EST

La società Strada dei Parchi segnala chiusure notturne delle rampe dello svincolo di Teramo Est per verifiche tecniche.

Dalle 22 del 27 gennaio alle 6 del 28 gennaio e negli stessi orari il giorno successivo, saranno chiuse le rampe di accesso all’autostrada A24 e alla Teramo-Mare provenienti da Giulianova. Il traffico sarà deviato attraverso le rotatorie di Viale Europa .

alle e negli stessi orari il giorno successivo, saranno chiuse le rampe di accesso all’autostrada A24 e alla provenienti da Giulianova. Il traffico sarà deviato attraverso le rotatorie di . Dalle 22 del 28 gennaio alle 6 del 29 gennaio, chiusura della rampa d’accesso alla città di Teramo da A24 e SS80. Deviazioni analoghe saranno attive nei giorni successivi per ulteriori rampe.

SERVIZIO DI CASHBACK SUI PEDAGGI

Per ridurre i disagi causati dai cantieri, Autostrade per l’Italia ricorda che è attivo il servizio “Cashback con targa”, accessibile tramite l’app Free To X. Il rimborso è automatico anche per chi paga con contanti o carta, con un tempo minimo di ritardo ridotto a 10 minuti (rispetto ai 15 precedenti) per viaggi fino a 99 km.

GUIDA EFFICIENTE DURANTE I LAVORI

Si consiglia agli automobilisti di pianificare gli spostamenti, monitorare le chiusure in tempo reale sui siti delle concessionarie autostradali e utilizzare percorsi alternativi per evitare code.