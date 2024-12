Cantieri autostrade e strade statali: chiusure, deviazioni e nuove modalità di rimborso pedaggi

Tra lavori sul Traforo del Gran Sasso e rallentamenti sulla Statale 16, ecco tutte le informazioni su chiusure e alternative per gli automobilisti.

Cantieri autostradali: disagi e deviazioni

L’intensa attività di manutenzione e messa in sicurezza interessa diverse arterie stradali e autostradali del Centro Italia. In particolare, sulla A14 Bologna-Taranto, sono operativi nove cantieri che prevedono l’utilizzo di scambi di carreggiata e corsie ridotte. Alcuni lavori consentiranno l’aggiunta temporanea di una corsia in direzione dei flussi di traffico più intensi, riducendo parzialmente i disagi.

Traforo del Gran Sasso: chiusure notturne

Importanti interventi tecnici ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso comporteranno la chiusura della tratta Colledara/San Gabriele-Assergi (carreggiata ovest direzione L’Aquila/Roma) dalle ore 22:00 alle 06:00 nei giorni 2-6 e 9-13 dicembre. I mezzi diretti verso Roma dovranno utilizzare l’uscita di Colledara e proseguire sulla SS80, che a sua volta è interessata da lavori. Tra le alternative suggerite, percorrere la A14 in direzione sud verso Bari per poi imboccare la A25 in direzione Roma.

Chiusure locali e viabilità alternativa

SS80 del Gran Sasso : L’ Anas comunica la chiusura dal 16 settembre al 6 dicembre nel tratto tra il km 60.650 e il km 61.350 per lavori di consolidamento.

: L’ comunica la chiusura dal nel tratto tra il km 60.650 e il km 61.350 per lavori di consolidamento. A24 Val Vomano : Dal 2 al 6 dicembre, la rampa di ingresso dello svincolo in direzione Teramo sarà chiusa. Si consiglia di utilizzare la SS150 per accedere all’A24 tramite lo svincolo di Basciano.

: Dal 2 al 6 dicembre, la rampa di ingresso dello svincolo in direzione Teramo sarà chiusa. Si consiglia di utilizzare la SS150 per accedere all’A24 tramite lo svincolo di Basciano. A14 Roseto degli Abruzzi: Dalle ore 22:00 del 1 dicembre alle 06:00 del 2 dicembre, chiude l’entrata verso Pescara. Ulteriori chiusure tra Roseto e Atri Pineto sono previste nelle notti del 3 e 4 dicembre, con deviazione obbligatoria sulla SS16 Adriatica.

Interventi su statali e viadotti

Viadotto San Martino (SS656) : Rallentamenti per i lavori sui piloni. Il traffico è consentito solo a mezzi fino a 7,5 tonnellate , con deviazioni suggerite verso Chieti Scalo e Francavilla.

: Rallentamenti per i lavori sui piloni. Il traffico è consentito solo a mezzi fino a , con deviazioni suggerite verso Chieti Scalo e Francavilla. Statale 16 Costa dei Trabocchi: Senso unico alternato nelle località La Foce e Cavalluccio, tra Rocca San Giovanni e Fossacesia, regolato da semafori per consentire lavori sui ponti.

Cashback pedaggi: rimborsi più facili

Autostrade per l’Italia informa che il servizio "Cashback con targa" è ora attivo. Questo sistema semplifica il rimborso dei pedaggi per i ritardi causati dai cantieri, estendendo il servizio anche a chi paga con contanti o carte. Registrandosi sull’app Free To X, i rimborsi verranno accreditati automaticamente, senza bisogno di ulteriori passaggi.

Un invito alla prudenza

Con l’intensificazione dei cantieri e le numerose deviazioni, le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e di pianificare i percorsi in anticipo. Queste attività, pur causando disagi, sono fondamentali per garantire maggiore sicurezza e funzionalità delle infrastrutture nel lungo termine.