Cantieri e traffico: ecco dove si prevedono disagi sulle strade

Rallentamenti su autostrade, statali e viabilità locale: lavori in corso su A24, A25 e Costa dei Trabocchi.

Viabilità sotto pressione in diverse aree d’Italia a causa dei cantieri stradali e autostradali. Tra interventi di manutenzione e chiusure temporanee, gli automobilisti devono fare i conti con disagi e deviazioni che interessano le principali arterie, dalla rete autostradale gestita da Strada dei Parchi fino alla Statale 16 Costa dei Trabocchi.

Cantieri sulle autostrade

Sull’A14, si segnalano interventi che richiedono l’uso di corsie alternate e scambi di carreggiata, con la possibilità, in alcuni tratti, di attivare una corsia aggiuntiva per gestire il traffico più intenso. La situazione non è diversa per l’A24 e l’A25, dove Strada dei Parchi ha avviato lavori su diverse sezioni.

In particolare, il Traforo del Gran Sasso vedrà la chiusura della tratta tra Colledara/San Gabriele e Assergi dalle 22 alle 6 nelle notti del 12 e 13 dicembre, ma solo per la carreggiata ovest in direzione L’Aquila/Roma. Gli automobilisti in arrivo da Teramo o Giulianova sono invitati a percorrere itinerari alternativi, come la SS80, nonostante questa presenti a sua volta cantieri. In alternativa, si consiglia di utilizzare la A14 per poi immettersi sulla A25 e proseguire verso Roma o, in caso di destinazione L’Aquila, uscire a Bussi/Popoli e seguire la SS153.

Interventi sulle strade statali

Anche le strade statali sono interessate da opere di manutenzione. La SS656, all’altezza del viadotto San Martino a Chieti, registra un restringimento del traffico per veicoli superiori a 7,5 tonnellate. Le deviazioni suggerite includono percorsi su via Colonnetta in direzione Chieti Scalo o Francavilla.

Sulla Statale 16, nel tratto della Costa dei Trabocchi, il traffico è gestito a senso unico alternato per interventi sui ponti vicini a Rocca San Giovanni e Fossacesia. Il flusso è regolato tramite semafori automatici, causando possibili ritardi.

Incentivi per chi subisce ritardi

Autostrade per l’Italia ha attivato il servizio “Cashback con targa”, che consente di ottenere rimborsi per i ritardi dovuti ai cantieri, anche per chi paga con carte o contanti. È sufficiente registrarsi sulla piattaforma Free To X per usufruire di questo beneficio.

Con il proseguimento dei lavori in corso, si consiglia agli automobilisti di pianificare attentamente i percorsi e verificare in tempo reale lo stato del traffico per evitare inconvenienti.