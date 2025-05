Caos Trasporti in Abruzzo: Sciopero TUA Paralizza il Servizio Regionale

Martedì 6 maggio, dalle 9 alle 13, i lavoratori della TUA incrociano le braccia per protestare contro carenze di personale, esternalizzazioni e condizioni lavorative critiche.

Martedì 6 maggio 2025, l'Abruzzo ha assistito a un'importante mobilitazione nel settore dei trasporti pubblici. I dipendenti della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00, accompagnato da un sit-in davanti alla sede dell'azienda in via San Luigi Orione a Pescara.

La protesta, indetta dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, è scaturita dal fallimento delle trattative di conciliazione con la dirigenza aziendale. Le principali rivendicazioni riguardano la cronica carenza di personale, sia tra gli autisti che tra i meccanici, e l'uso crescente di esternalizzazioni e contratti di somministrazione, pratiche che, secondo i sindacati, compromettono la qualità del servizio e aumentano i costi operativi.

Aurelio Di Eugenio, rappresentante della Filt-Cgil Abruzzo-Molise, ha sottolineato come la mancanza di assunzioni stia portando a una situazione insostenibile, con un aumento delle esternalizzazioni e un aggravio dei costi. Vincenzo Marcotullio, segretario regionale della Uiltrasporti, ha evidenziato l'alto tasso di adesione allo sciopero, interpretandolo come un segnale della frustrazione diffusa tra i lavoratori. Ha inoltre denunciato l'uso distorto dei subaffidamenti da parte dell'azienda, che, secondo lui, guadagna sulla differenza tra il costo del servizio appaltato dalla Regione e quello subappaltato a ditte private.

Andrea Mascitti, segretario della Fit-Cisl Abruzzo-Molise, ha richiesto un intervento deciso da parte del presidente della TUA, Gabriele De Angelis, e della Regione Abruzzo per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e condizioni lavorative dignitose. Luciano Lizzi, segretario regionale della Faisa-Cisal, ha espresso preoccupazione per il futuro dell'azienda, chiedendo un confronto con l'assessore ai Trasporti, D'Annuntiis, per discutere delle prospettive post-2026, anno in cui scadranno gli attuali affidamenti dei servizi.

La TUA, nata nel 2015 dall'unione di ARPA, Ferrovia Adriatico Sangritana e GTM, è una società per azioni pubblica con la Regione Abruzzo come socio unico. Gestisce il trasporto pubblico urbano, interurbano e ferroviario nella regione, con una flotta di oltre 800 autobus e diverse linee ferroviarie.