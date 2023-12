Caos nel Mondo della Formazione Abruzzese: Fondi Promessi del Programma Gol in Flessione

Il mondo della formazione nella regione Abruzzo è attualmente travolto dal caos, con milioni di euro promessi per il programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Gol) che sembrano essere svaniti nel nulla, almeno in una parte sostanziale. Le risorse destinate al Programma Gol potrebbero essere esaurite a causa dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nella regione.

L'allarme è stato sollevato dagli enti di formazione che, sulla base della certezza dei finanziamenti, avevano già fatto investimenti significativi. Il candidato consigliere Vincenzo Di Marco, sostenitore di Luciano D'Amico per il Patto per l'Abruzzo, coalizione di centrosinistra, ha portato la questione al centro del dibattito politico.

Di Marco ha dichiarato: "Il Piano regionale per l'attuazione del Gol (Par Gol) della Regione Abruzzo prevede cinque percorsi, tra cui reinserimento occupazionale, aggiornamento, riqualificazione, lavoro e inclusione ricollocazione lavorativa, ma è in fase di stallo. Si sospetta non solo l'esaurimento dei fondi a disposizione, ma anche l'ulteriore utilizzo di cinque milioni di euro, senza che tutti gli enti di formazione siano stati ancora pagati, nonostante abbiano già anticipato i finanziamenti necessari per avviare corsi per gli abruzzesi interessati."

Inoltre, Di Marco ha evidenziato l'accordo proposto nelle ultime ore, che sembra mirare a una riduzione delle spese agli enti di formazione, anziché eseguire una verifica sui costi effettivamente sostenuti. Si parla di un taglio, ma non è chiara né comprensibile la base giuridica o amministrativa che copra i fondi mancanti, gettando ulteriore incertezza sul futuro dei programmi formativi nella regione.