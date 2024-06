Caos sui binari di Milano: Treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti dopo il guasto nel nodo

Un lunedì da incubo per i viaggiatori della rete ferroviaria italiana, con una serie di ritardi e cancellazioni che hanno messo in crisi il sistema dei trasporti, soprattutto nel nodo ferroviario di Milano. Un guasto agli impianti di circolazione ha causato notevoli disagi, con ritardi fino a 120 minuti per gli utenti dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Sebbene i tecnici abbiano tempestivamente riparato il guasto, la situazione rimane tesa per i passeggeri in viaggio.

La lista dei treni coinvolti è lunga e comprende numerose tratte nazionali. Tra i treni Alta Velocità e Intercity direttamente interessati figurano:

FR 9516: Salerno - Torino Porta Nuova

Salerno - Torino Porta Nuova FR 9514: Taranto - Torino Porta Nuova

Taranto - Torino Porta Nuova FR 9806: Bari Centrale - Milano Centrale

Bari Centrale - Milano Centrale FR 9724: Venezia Santa Lucia - Milano Centrale

Venezia Santa Lucia - Milano Centrale FR 8809: Milano Centrale - Lecce

Milano Centrale - Lecce FR 9727: Milano Centrale - Venezia Santa Lucia

Milano Centrale - Venezia Santa Lucia FR 9543: Torino Porta Nuova - Salerno

Torino Porta Nuova - Salerno FR 9539: Milano Centrale - Napoli Centrale

Milano Centrale - Napoli Centrale FB 8619: Milano Centrale - Roma Termini

Milano Centrale - Roma Termini FR 8813: Milano Centrale - Lecce

Milano Centrale - Lecce IC 604: Pescara - Milano Centrale

Pescara - Milano Centrale IC 666: Livorno Centrale - Milano Centrale

Livorno Centrale - Milano Centrale IC 665: Milano Centrale - La Spezia Centrale

Milano Centrale - La Spezia Centrale EC 311: Zürich Hauptbahnhof - Chiasso - Venezia Santa Lucia

Zürich Hauptbahnhof - Chiasso - Venezia Santa Lucia FR 9520: Napoli Centrale - Milano Centrale (con termine corsa a Milano Lambrate)

Molti treni terminano la corsa in stazioni alternative o subiscono limitazioni di percorso, con l'intervento del personale di Assistenza clienti di Trenitalia per agevolare i passeggeri.

L'incidente ha causato non solo disagi pratici ma anche frustrazione per i viaggiatori costretti a rimodulare i propri spostamenti. Le autorità ferroviarie stanno lavorando per ripristinare la piena operatività del servizio e per individuare le cause del guasto al fine di evitare simili inconvenienti in futuro.