Caos traffico: Teramo e L'Aquila sempre più isolate da Roma e la Costa. Strategia o incompetenza?

Lavori stradali su SS80 e traforo del Gran Sasso bloccano la viabilità, causando fino a tre ore di ritardo nei collegamenti.

Il caos sulle strade che collegano Teramo alla costa e ai principali centri come Roma e L’Aquila è destinato a peggiorare nei prossimi 45 giorni, a causa di importanti lavori di manutenzione. Il nodo cruciale di questa problematica è il traforo del Gran Sasso, che resterà aperto con una sola canna, regolata da un sistema di traffico a senso alternato. Questo sistema, gestito da una complessa rete semaforica, permetterà il passaggio di veicoli per soli 5 minuti, costringendo poi gli automobilisti a una sosta di almeno 30 minuti. La sala operativa promette di adeguare i tempi di attesa in base al traffico, ma nonostante ciò il disagio appare inevitabile.

Oltre al traffico rallentato, l’impatto sulla sicurezza stradale preoccupa non poco, con molti che considerano questa riduzione delle corsie un punto critico che potrebbe abbassare significativamente il livello di sicurezza del tratto. Non si tratta però dell'unico problema: anche la strada statale 80 (SS80), principale alternativa montana, è soggetta a forti rallentamenti. In condizioni ottimali, il percorso richiede già oltre due ore di viaggio, ma la presenza di 8 cantieri stradali attivi sta complicando ulteriormente la situazione. Qui, come sul traforo, il passaggio è regolato da semafori, rallentando drasticamente i tempi di percorrenza.

La domanda che molti si pongono è se questo "allontanamento" di fatto di Teramo dalla costa e dalla capitale sia il risultato di una pianificata strategia politica o frutto di una gestione inefficiente. Le difficoltà a raggiungere Roma, L’Aquila e le aree limitrofe potrebbero causare gravi disagi a pendolari e aziende, con l’obbligo di trascorrere oltre tre ore al giorno in macchina o in bus per raggiungere il proprio posto di lavoro. Un disagio che potrebbe pesare fortemente sull'economia locale e sulla qualità della vita di chi vive e lavora in queste aree.

Per comprendere appieno la situazione, è disponibile un video-reportage che mostra lo stato attuale dei numerosi cantieri sulla SS80 e il traffico regolato dai semafori prima del traforo del Gran Sasso. Le immagini offrono una chiara visione dei lunghi tempi di attesa, dei rallentamenti e delle difficoltà che i viaggiatori devono affrontare quotidianamente.

Il video, mostra una realtà in cui chilometri di strada sono disseminati di lavori in corso, con un impatto diretto su chiunque debba spostarsi per motivi di lavoro, studio o altro. Se non verranno prese misure efficaci per risolvere rapidamente la situazione, il rischio è che l'area di Teramo diventi progressivamente più isolata, creando ulteriori problemi di collegamento e logistica.